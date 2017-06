Aggressives Grundwasser, das Beton zerfrisst

Torgau. 250 Meter Kranbahn waren schon fertig. Mächtige Fundamente, gegossen in Beton. Frisch verlegte Gleise. Jetzt klafft an dieser Stelle im Torgauer Hafen eine riesige Baugrube.

Die Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH (SBO) hat alles wieder abreißen lassen und damit wilde Spekulationen in der Kreisstadt ausgelöst. Planungsfehler? Statikprobleme? Fehlinvestition? Nichts von alledem, stellte SBO-Geschäftsführer Heiko Loroff am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin mit hochrangigen Vertretern aus Politik und Wirtschaft klar. Beton zerfressendes Grundwasser habe das Großprojekt zum Stillstand und damit zeitweise in eine schwere Krise gebracht. Seit Ende 2015 bewegte sich nichts mehr. Die Arbeiten lagen auf Eis.

Jetzt will die SBO aber neu durchstarten. Mit neuem Konzept, neuer Technologie. Weil es sich bei dem Unternehmen um eine hundertprozentige Tochter des Freistaates handelt (Sachsen ist alleiniger Gesellschafter), kam Finanzminister Prof. Dr. Georg Unland persönlich nach Torgau, um sich auf der Baustelle umzusehen und auch kritische Fragen zu stellen. Wie kann es sein, dass diese Probleme nicht eher festgestellt wurden? Woher kommt das belastete Grundwasser?

Geschäftsführer Heiko Loroff wirkte ratlos und beteuerte, dass die Werte vorher normal waren. „Wir wissen es nicht genau. Wir können nur vermuten, dass es mit dem Hochwasser im Juni 2013 zusammenhängt“, so die Antwort auf die brisante Frage. Dies könne zum Stoffeintrag geführt haben. Nach Aussage von Loroff schaltete sich irgendwann das Umweltamt ein und wies auf die hohen Werte hin. „Wir haben dann selber noch einmal geprüft und an allen vier Messstellen plötzlich das gleiche veränderte Ergebnis bekommen. Somit konnten wir nicht weitermachen.“

Aggressives, Beton zersetzendes Grundwasser – das sei ein herber Rückschlag gewesen. Zwei Jahre Zeit gingen verloren. Auf die Kosten wollte dabei am Mittwoch niemand – nicht einmal der Finanzminister – eingehen. Das seien die großen Risiken, die es immer bei solchen Bauvorhaben gibt, vielleicht für Außenstehende schwer nachvollziehbar. „Sie können vorher nie zu 100 Prozent in den Boden schauen. Da gibt es kaum alte Pläne, da sind vergessene Leitungen, unbekannte Fundamente“, pflichtete Peter Kober, Geschäftsführer der Streicher Tief- und Ingenieurbau Jena GmbH & Co KG bei.

Manchmal seien es archäologische Funde, manchmal Munitionsrückstände und Bomben, die ein Projekt ausbremsen. Hier in Torgau war es das Grundwasser. „Wir werden nun die Kranbahn mit völlig veränderter Technologie im Schwellensystem und mit Schotterbau wie im Eisenbahnverkehr realisieren“, so Kober. Auch bei der Rückverankerung der neuen Kaimauer gibt es eine geänderte Variante. Sollte erst gebohrt und mit Beton verpresst werden, setzt man nun auf Stahlanker.

„Dazu müssen wir zusätzlich eine neue weitere Spundwand als Rückverankerung in den Boden bringen“, erklärte der Firmenchef. Ende Mai sind die Arbeiten wieder voll angelaufen. Im Frühjahr 2018 soll der Torgauer Hafen endlich komplett in Betrieb gehen. Die Hoffnungen sind groß: mit Saint-Gobain Torgau oder Thiele Glas Wermsdorf stehen verheißungsvolle Interessenten parat, die ihre Schwerlast auf das Schiff bringen möchten. Aber auch der Agrarbereich und die Holzindustrie seien potentielle Kunden. Man wolle bis Ende 2018 ebenso die Bahnstrecke durch die Stadt und insbesondere die vier Straßenübergänge mit Signalanlagen in Ordnung bringen. „Damit kein sogenannter Grüß-August mehr stehen muss“, wie Heiko Loroff mit Augenzwinkern anmerkte. Bislang hatte ein Bahnmitarbeiter mit Flagge die Straße zu sperren.

Die Gesamtkosten der Hafensanierung wurden jetzt mit 16,1 Millionen Euro beziffert. Die Finanzierung erfolgt mit Hilfe von Fördermitteln der EU (EFRE-Mittel: rund 2,9 Mio. Euro) und Steuermitteln auf Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushalts. Der Freistaat sieht den Hafenstandort Torgau nach wie vor als wichtiges Zentrum für zukünftige Anbindungen an die Verkehrsnetze Straße, Schiene und Wasser.

Ursprünglich fiel der Startschuss zur Hafensanierung schon im Februar 2014. Minister Sven Morlok nahm damals persönlich den ersten Baggerstich vor. 8,5 Millionen Euro Ausbau-Summe waren seinerzeit veranschlagt. Unter anderem für den Ersatzneubau der alten verschlissenen Kaimauer und die Erneuerung der Gleisanlagen. Vorgesehen war auch der Austausch der zwei vorhandenen alten Seilkräne gegen einen leistungsfähigen modernen hydraulischen Portalkran. Der „Riese“ ist schon gekauft.