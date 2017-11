Aktionstag sehr gut besucht

Torgau. Es galt zwar kein Fest zu feiern im Torgauer Kreiskrankenhaus, dennoch strömten am Samstagvormittag viele Menschen ins Foyer. Sie waren der Einladung von Oberärztin Dr. med. Daniela Jarvers und Dr. Stefanie Denef gefolgt, die mit ihrem Team von der urogynäkologischen Station zum Aktionstag Blasensprechstunde eingeladen hatten (TZ berichtete).



Die beiden Ärztinnen begrüßten die zahlreichen Gäste und führten sie ins neue Verwaltungsgebäude, wo im oberen Stockwerk alles vorbereitet war für informationsreiche Stunden rund um das Thema Blasenbeschwerden.

Rasch füllte sich der Konferenzsaal, wo die vorwiegend weiblichen Zuhörer über die Diagnostik und Therapie der Blasenschwäche aufgeklärt wurden und in einem weiteren Vortrag über Entspannungstechniken lauschen konnten. Anschließend bestand die Möglichkeit, Schnupperkurse in Beckenbodengymnastik oder Yoga wahrzunehmen. Auch Nachzügler konnten noch daran teilnehmen. Zudem gab es Informationsstände, an denen Apothekerinnen, Mitarbeiter von Sanitätshäusern und pharmazeutischen Firmen ihre Angebotspaletten zum Thema offerierten.

Über die gesamte Zeit hinweg waren auch Dr. Jarvers, Dr. Denef, Schwester Katrin Pleines als Kontinenzmanagerin des Krankenhauses, und weitere Schwestern stete Ansprechpartner.



Als sich in der Mittagszeit der Flur allmählich leerte, zog Schwester Katrin ein erstes Resümee: „Wir führen diesen Aktionstag schon seit zwölf Jahren durch, aber so viele Besucher wie diesmal gab es noch nie. Unsere Bemühungen, die Thematik Blasenbeschwerden und Inkontinenz aus der Tabuzone zu holen, werden verstärkt in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Dabei lassen wir auch nicht locker.“ Dr. Jarvers versicherte, den Aktionstag 2018 erneut zu veranstalten.