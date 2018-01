Aktuelle Sportnews vom 15. Januar

TSV bringt die Punkte aus Machern mit:

Volleyball. Zum Auftakt in das neue Jahr erspielte sich die 1. Frauenmannschaft des TSV 1862 Schildau einen Auswärtssieg. Die Schildauer bezwangen im aktuellen Punktspielturnier der Bezirksliga den SV Tresenwald Machern nach „schwerer Geburt“ mit 3:2. Die Schildauerinnen lagen bereits mit 0:2 Sätzen zurück, ehe sie zu ihrem Spiel fanden und schlussendlich die Partie noch drehten.

Klare Niederlage:

Volleyball. Mit 0:3 wurde die 1. Herren des Dommitzscher SV Grün-Weiß vom SV Bad Düben II im aktuellen Punktspiel der Volleyball-Bezirksliga abserviert. Durch die Niederlage rutschen die Dommitzscher auf Platz 6 der Tabelle ab.

Balsam für die geschundene Seele:

Handball. Die 2. Männermannschaft des SV Roland Belgern gewann am Samstagnachmittag ihr Heimspiel gegen den Leipziger SV Südwest II mit 27:21. „Endlich mal wieder ein Sieg“, so ein erleichterter SVR-Trainer Steffen Große. Die Belgeraner überzeugten über weite Strecken. Mit 13:13 ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel dominierten die Gastgeber, die das Spielgeschehen und die Leipziger nun vollends kontrollierten und fuhren letztlich einen in dieser Höhe verdienten Sieg ein.

Blau-Weiße sind so gut wie durch:

Hockey. Die weite Dienstfahrt zur 3. Punktspielrunde nach Görlitz hat sich für die Knaben B des TSV Blau-Weiß Torgau am gestrigen Sonntag gelohnt. Die Torgauer bleiben nach dem 4:1-Sieg über den HC Niesky und dem 3:1-Erfolg über den HTC Freiberg weiterhin ungeschlagen in der Vorrunde um den Pokal des Mitteldeutschen Hockeyspielbetriebs. Die Blauweißen führen die Gruppe A mit 18 Punkten und 23:3 Toren an und sind de facto für die Zwischenrunde qualifiziert.

Einen Tagessieg erspielt:

Hockey. Die um die Meisterschaft Mitteldeutschlands der Knaben C spielenden Torgauer gewannen in der in Niesky ausgespielten aktuellen Punktspielrunde zum Auftakt gegen den HC Niesky mit 5:0 und unterlagen im zweiten Spiel dem Spitzenreiter der Vorrunden-Gruppe A, dem Pillnitzer HV, mit 0:3.

B-Junioren Dritter und A-Junioren Zweiter:

Fußball. Am Wochenende wurden die Vorrunden-Turniere um die Hallen-Landesmeisterschaft (Futsal) ausgespielt. Beim Turnier der A-Junioren in Pegau der Vorrunde Gruppe Nord belegten die A-Junioren des JFV Union Torgau den 2. Platz und qualifizierte sich damit für die Endrunde. Die Kreisstadt Torgau war indes am Samstag Gastgeber in zwei Vorrunden-Turnieren. Samstagvormittag wurden in der Gruppe Nord der C-Junioren die beiden Tickets für die Endrunde ausgespielt. Der JFV Union Torgau musste sich mit Platz 5 zufriedenstellen. Am Nachmittag stand dann das Vorrunde- Nord-Turnier der B-Junioren an. Das Team des JFV Union Torgau spielte unbekümmert auf und belegte schlussendlich den 3. Platz, verpasste aber damit knapp das Weiterkommen.

Abgesagt:

Fußball. Aufgrund von Personalproblemen und „Turniermüdigkeit“ hatte der SC Hartenfels Torgau 04 die Teilnahme seiner 1. Herren am Hallen-Fuballturnier des Bornaer SV 91 am Samstag abgesagt.

SVA-Sextett machte kurzen Prozess:

Tischtennis. Die 1. Herren des SV Arzberg bleibt nach dem aktuellen Punktspielsieg an Tabellenführer TTC Großpösna weiter dran. Die Arzberger gewannen ihr Heimpunktspiel gegen SG Clara Zetkin Leipzig III mit 11:4 und bleiben weiterhin Tabellenzweiter.

Gastspieler gewinnt SSV-Neujahrsturnier:

Badminton. Daniel Lenz aus dem brandenburgischen Kolkwitz ist Gewinner des diesjährigen Neujahrsturniers des SSV 1952 Torgau. Knapp 20 Damen und Herren wetteiferten gestern in dem mehrstündigen Turnier um den Gesamtsieg, das letztlich der Brandenburger für sich entschied. Platz 2 sicherte sich Lokalmatador und Turniersieger von 2017 sowie 2016, Steffen Wenzel. Ein sehr gutes Turnier spielte die Torgauerin Anke Stock (beide SSV 1952), die sich Platz 3 erkämpfte.