Aktuelle Sportnews vom 16. Januar

Neuer Präventionskurs „Gymnastik hält fit“:

Gesundheitssport. Noch in diesem Monat startet der SSV 1952 Torgau im Rahmen seines Gesundheitssports einen neuen Präventionskurs „Gymnastik hält fit“. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die sich bewegen möchten und fit bleiben wollen. Am 23. Januar startet der Gymnastik-hält-fit-Kurs im Rahmen des Gesundheitssports, der von den Krankenkassen gefördert wird. Informationen/Anmeldung: Gritt Stephan (SSV 1952 Torgau), Telefon 0152 27744165 oder 03421 708243.

SSV sucht Nachwuchs für Abteilung Tischtennis:

Tischtennis. Der SSV 1952 Torgau will seine Nachwuchsmannschaft neu formieren und sucht Kinder und Jugendliche, die Interesse am Tischtennis-Sport haben. Training ist mittwochs und freitags in der Sporthalle Torgau Nordwest. Trainingsbeginn ist jeweils 17 Uhr. Interessierte können sich bei den Übungsleitern vorsprechen.

Am Samstag wird in Oschatz um die HKM-Krone gekickt:

Fußball. Aufgrund der geringen Zahl von Anmeldungen aus dem Gebiet Delitzsch/Eilenburg und mangels dortigem Ausrichter führt der Nordsächsische Fußballverband (NFV) erstmals nur ein Gesamtturnier durch. Einziger Bewerber als Ausrichter des Turniers um die Hallen-Kreismeisterschaft der Herren war und ist der SV Merkwitz, der dafür seinen für ein eigenes Hallenturnier vorgebuchten Termin zur Verfügung gestellt hat. Spieltermin ist der kommende Samstag (20. Januar). Ab 15 Uhr wetteifern in der Rosentalsporthalle Oschatz acht Mannschaften, die in zwei Vorrunden-Gruppen eingeteilt sind, um den mit dem Hallen-Kreismeistertitel dotierten Turniersieg. Dies sind im Einzelnen SV Merkwitz (Ausrichter), SV Mügeln-Ablaß 09, FSV Wacker Dahlen, FSV Blau-Weiß Wermsdorf, SpG Strelln/Schöna/Röcknitz, SV Naundorf und SpG Wermsdorf II/Luppa und der SV Mügeln/Ablaß II 09. Amtierender Hallen-Kreismeister und Pokalverteidiger ist der FSV Blau-Weiß aus Wermsdorf. Die von Dierk Kupfer (als Spieler u.a. BC Mügeln/Ablaß, Blau-Weiß Riesa, FSV Blau-Weiß Wermsdorf, SC Hartenfels Torgau 04) geführte Truppe will ihren Titel erfolgreich verteidigen und geht ambitioniert in das Turnier.

Winterfreizeit 2018 im Euroville Naumburg:

Kinder-/Jugendsport. Die Sportjugend des Kreissportbundes Nordsachsen veranstaltet in Kooperation mit dem Schwimmsportverein Eilenburg vom 11. bis 16. Februar ihre Winterfreizeit 2018. Dieses Mal geht es nach Naumburg in das Jugend- und Sporthotel Euroville. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Die Teilnehmer erleben ein umfangreiches kulturell-sportliches Programm. Den Flyer, die Anmeldebestätigung und Teilnahmeerklärung ist auf der Homepage des KSB zu finden und zwar unter der Rubrik „Sportjugend/Freizeit“. Die Winterfreizeit wird für Kinder und Jugendlichen des Landkreis Nordsachsen angeboten. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine Voraussetzung! Der Unkostenbeitrag beträgt 220 Euro. Informationen/Anmeldung: Kreissportbund – Birgit Ruhs, Telefon 03421 9697031 oder per E-Mail an ruhs@ksb-nordsachsen.de.