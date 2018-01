Aktuelle Sportnews vom 18. Januar

Anlage defekt – Punktspiel abgebrochen:

Kegelsport. Das Punktspiel aus der 2. Herren-Bezirksliga zwischen ZuFa Delitzsch und dem KSV 2010 Torgau musste nach nur 60 Kugeln abgebrochen werden. Der Grund: Die Anlage in Delitzsch war defekt und konnte auf die Schnelle nicht repariert werden. Die Partie wird nun an diesem Samstag nachgeholt. Für die Torgauer war es ein Novum, dass ein Spiel wegen einer defekten Anlage abgebrochen werden musste.

Schildauer testen am Freitag den SV Roland:

Fußball. Der TSV 1862 Schildau startet am 19. Januar (Trainingsauftakt) mit einem Testspiel gegen den Kreisligisten SV Roland Belgern seine Vorbereitung auf die 2. Halbserie. Die Schildauer bestreiten zudem weitere Testspiele:

19. Januar/19 Uhr: (H) SV Roland Belgern

3. Februar/14.30 Uhr (H) Union Torgau/A-Junioren

10. Februar/14 Uhr (H) Dommitzscher SV

Am 17. Februar startet der Landesklassist mit dem Nachhole-Heimspiel gegen den FSV Krostitz (Anstoß 14 Uhr) in das Punktspiel-Restprogramm.

Ausbildung zum Schiedsrichter:

Fußball. Der Schiedsrichterausschuss des Nordsächsischen Fußballverbandes plant, einen Neuausbildungslehrgang für Schiedsrichteranwärter in Torgau durchfzuühren. Für diesen können sich Interessierte schriftlich bei NFV-Schiedsrichter-Obmann Lothar Forstner, Straße der Jugend 22, 04880 Dommitzsch oder per E-Mail lothar.forstner@fv-nordsachsen.de anmelden.

TSV-Hockey-Oldies in Liebertwolkwitz zu Gast:

Hockey. Am Wochenende veranstaltet der Leipziger SC sein traditionelles Seniorenturnier, das mit elf Senioren- und sieben Seniorinnen-Mannschaften besetzt ist. Bei den Senioren sind neben Gastgeber Leipziger SC, der Cöthener HC, Erfurter HC, HTC SO Leipzig, Osternienburger HC, HC Niesky, Pritzwalk FH, ATV 1845 Leipzig, TSV Fichte Hagen, Lok RAW Cottbus sowie der TSV Torgau gemeldet. Torgaus Senioren spielen am Sonnabend in der Vorrunde gegen den HTC SO Leipzig, Osternienburger HC und den HTC Niesky. Am Sonntag finden die Platzierungs- und Endspiele statt. H. U. Schreiber

MSC-Motorsportler wählen Vorstand neu:

Vereinsleben. Vorstandswahl beim MSC Pflückuff. Die Vereinsmitglieder kommen am 3. Februar in der Gaststätte Deutsches Haus in Neiden zur Jahreshauptversammlung nebst Wahl zusammen (Beginn 10 Uhr). Als aussichtsreicher Kandidat für den Vereinsvorsitz gilt Ralf Hampicke (43), der amtierende Vorsitzende.