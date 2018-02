Aktuelle Sportnews vom 1. Februar

Starke Torhüter dominierten Partie

BL/C-Jug. Leipziger SV Südwest – VfB Torgau 14:17 (7:9):

Fußball. Nach dem unglücklich verlorenen Heimspiel gegen Topteam SG LVB/Mölkau II sahen sich die Jungs des VfB nun gegen den LSV Südwest wieder in der Favoritenrolle. Dabei machte den Gästen die frühe Anwurfzeit doch erheblich zu schaffen. Um 7 Uhr morgens startete die Fahrt nach Leipzig.

Doch zu Beginn des Spiels zeigten sich die Torgauer recht ausgeschlafen. Schnell ging man mit drei Toren in Führung und hielt diese auch bis Mitte der ersten Hälfte. Dann fing es an mit der Schlafmützigkeit. Vor allem in der Abwehr glaubten die jungen Torgauer wohl jetzt den einen oder anderen Schritt weniger machen zu können. Und hätte nicht Phil Baloun im Tor der Elbestädter einen Sahnetag erwischt, hätte die Heimsieben die Partie wohl komplett gedreht. So aber ging der VfB nach zwischenzeitlichem Ausgleich vor der Halbzeit wieder in Führung. Auch in Hälfte zwei taten sich die Gäste anfangs wieder schwer. Doch ein Zwischenspurt sollte dann schon die Vorentscheidung bedeuten. Der VfB zog auf 16:11 davon und konnte das Spiel am Ende sogar dazu nutzen um noch einige taktische Varianten auszuprobieren. Andreas Deutrich

Nebo gegen Schwarz: Karten im Haus der Presse:

Boxsport. Eintrittskarten für die Boxnacht an diesem Samstag (3. Februar) in der Erdgas-Sportarena in Halle/Saale gibt es im Kundendienst vom Haus der Presse (Elbstraße 1–3) käüflich zu erwerben. Hauptkampf dieser Boxgala ist der Schwergewichtskampf des Torgauers Samir Nebo (36 Jahre), der Tom Schwarz (23/Foto rechts) vom Boxstall SES Magdeburg, Deutschlands Hoffnung im Schwergewicht, herausfordert. Der Kampf (live auf MDR) steht unter dem Slogan „Generationenkampf".

Anmeldung ab dem heutigen 1. Februar:

Radsport. Beim diesjährigen Sparkassen-HeideRadCup am 26. August in Torgau kommen auch wieder die Kleinen auf ihre Kosten. Endlich gibt es mit dem KidsCup wieder das Fette-Reifen-Rennen für die 6- bis 8-Jährigen sowie die 9- bis 11-Jährigen. Anschließend können alle Familien gemütlich bei der AOK PLUS Familientour die Landschaft erkunden. Zu gewinnen gibt es natürlich wieder attraktive Preise und jeder „kleine“ Teilnehmer erhält eine Medaille. Die Anmeldung ist ab dem heutigen 1. Februar möglich.

SSV sucht Nachwuchs für Abteilung Tischtennis:

Tischtennis. Der SSV 1952 Torgau will seine Nachwuchsmannschaft neu formieren und sucht Kinder und Jugendliche, die Interesse am Tischtennis-Sport haben. Training ist mittwochs und freitags in der Sporthalle Torgau Nordwest. Trainingsbeginn ist jeweils 17 Uhr. Interessierte können sich bei den Übungsleitern vorsprechen.