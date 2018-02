Aktuelle Sportnews vom 10. Februar

FCE-Spiele werden annulliert:

Fußball. Der FC Elbaue Torgau hat seine Herrenmannschaft mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb des Nordsächsischen Fußballverbandes (NFV) zurückgezogen. Die Erklärung ist am 6. Februar beim Staffelleiter Volkmar Beier eingegangen. Alle bisher ausgetragenen Punktspiele des FC Elbaue werden annulliert. Die für die laufende Saison angesetzten Partien werden abgesetzt. Der jeweilige Gegner hat spielfrei. Der Rückzug zieht eine sportgerichtliche Entscheidung nach sich.

Abgesagt:

Fußball. Das ursprünglich für heute geplante Testspiel der Fußballer des SV Roland Belgern gegen den TSV Großsteinberg wurde abgesagt. Abgesagt wurde auch das Testpiel Schildau – Dommitzsch.

Oschatzer gewannen Test auf Kunstrasen:

Fußball. Testspiel/Männer Oschatz – Wermsdorf 5:3 (3:2). In einem kurzfristig vereinbarten Testspiel auf dem Oschatzer Kunstrasen, war Gastgeber Oschatz erfolgreich. Bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit hatten die Oschatzer bereits drei Treffer erzielt. Die Wermsdorfer ließen sich aber nicht entmutigen und konnte bis zum Pausenpfiff den Anschluss wiederherstellen. In der 2. Spielhälfte fielen noch einmal drei Treffer. Am Ende hatte die Oschatzer die Nase vorn.

Oschatz: S. Erdmann, Toska, Kretzschmar, Krause, O. Erdmann, Ferl, Reichert, Mandel, Wiesner, Schmidt, Zoike

Wermsdorf: Schönitz, Freiberg, Jonnek, Arendt, Lippert, Böttger, Keller, Münch, Springer, Beckedahl

Torfolge: 1:0 O. Erdmann (8.), 2:0 Wiesner (12.), 3:0 O. Erdmann (17.), 3:1 Beckedahl (30.), 3:2 Böttger (37.), 4:2 Toska (49.), 4:3 Keller (72.), 5:3 Wiesner (83.) Eberhard Sowa

Hartenfelser suchen Verstärkung für Bambinis:

Fußball. Der SC Hartenfels Torgau 04 sucht für seine G-Junioren-Mannschaft (Bambinis) noch Verstärkung. Training ist montags von 16 bis 17.30 Uhr in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (SaW). Ansprechpartner ist Werner Heinrich.

Sonntag ist wieder Turniertag in der SaW:

Fußball. Der SC Hartenfels Torgau richtet am Sonntag (11. Februar) in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm zwei weitere Turniere aus: 9–13 Uhr E2-Junioren mit Elbaue Torgau, FC Grimma, Fortuna Chemnitz, Staaken Berlin, FC Eilenburg, Stahl Riesa, Fortschritt Meißen und Hartenfels Torgau sowie14–18 Uhr D2-Junioren mit Elbaue Torgau, VfL Halle, FC Grimma, MoGoNo, Brieske Senftenberg, Lok Leipzig, Stahl Riesa und Hartenfels Torgau.

Ältestes Vereinsmitglied wurde gestern 90 Jahre:

Vereinsleben. Werner Lehmann vom SV Grün-Weiß 1924 Großtreben wurde gestern 90 Jahre. Die TZ-Sportzredaktion gratuliert nachträglich ganz herzlich. Der Großtrebener ist das älteste Mitglied des ostelbischen Traditionsvereins. In den 1950er und 1960er Jahren spielte Werner Lehmann in Großtreben aktiv Fußball. Nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn blieb er jedoch seinem SV Grün-Weiß weiter treu.

Gesundheitskurs hat keine freie Kapazität mehr:

Gesundheitssport. Der Kurs „Gymnastik hält fit“, den der SSV Torgau Ende Januar startete, ist komplett ausgebucht. Der SSV Torgau bittet um Verständnis, dass trotz der Nachfrage keine Interessierten mehr aufgenommen werden können.