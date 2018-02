Aktuelle Sportnews vom 15. Februar

SSV-Männer bringen aus Sprotta die Punkte mit:

Kegelsport. Die 1. Herren des SSV 1952 Torgau gewannen am Wochenende ihr aktuelles Punktspiel aus der 1. Bezirksliga beim SV Eintracht Sprotta II mit 7:1 und 3195:3183 Holz. Die Torgauer bestachen mit mannschaftlicher Geschlossenheit, aus der Mario Holike mit 565 Holz herausragte.

Testspiele sind anzumelden:

Fußball. Testspiele sind rechtzeitig bei den zuständigen Schiedsrichteransetzern Andreas Heinrich (Nordsachsenliga und Region Torgau-Oschatz) anzumelden. Verantwortlich für die Anmeldung ist jeweils der Heimverein. Mannschaften aus dem Landesmaßstab haben sich an den zuständigen Staffelleiter zu wenden (Landesklasse – Volkmar Beier).

Distanzreiten in Schildau feiert kleinen Geburtstag:

Pferdesport. Die Pferdesport-Arena der PSGi Schildau ist im Mai wieder das Mekka der deutschen Distanzreiter. Am Wochenende vom 4. bis 6. Mai wird in der Arena die 5. Schildbürger-Distanz ausgeritten. Distanzreiter aus ganz Deutschland werden mit ihren Pferden in den Wettbewerben über 31, 41, 55, 69, 80 und 94 Kilometer an den Start gehen. Zudem gibt es ein Distanzreiten für Kinder über 6 Kilometer sowie eine Distanzfahrt. Interessierte Reiter aus der Region können sich für den Wettbewerb anmelden – Kontakt Peggy Lüdecke-Triest , Telefon 0173 3957542.

Heimspiele für die lokale Cross-Szene:

Motorsport. Die diesjährige Moto-Cross-Sachsenmeisterschaft (MX) wirft schon ihre Schatten voraus. Fahrer aller drei hiesigen Motorsportclubs haben sich schon in die Starterlisten, die täglich länger werden, eingeschrieben.

Für den Torgauer MSC Pflückuff wollen unter anderem Colin Schlögl in der 50- und Chris-Luca Litka in der 85-ccm-Klasse um Meisterschaftspunkte kämpfen. Michael Schugk vom MSC Dahlen hat seine Nennung für die Seniorenklasse Ü35 abgegeben, während Oskar Müller den SHC Meltewitz bei den 65ern vertreten will.

Ein Heimrennen winkt diesen Fahrern am ersten Juni-Wochenende in Neiden bei Torgau, wo die Sachsenmeisterschaft mit der Deutschen Moto-Cross-Meisterschaft (250 ccm plus Seitenwagen) zusammengespannt hat.

Auf dem Dahlener Burgberg gibt es für die Regionalakteure dann am letzten September-Wochenende ein weiteres Heimspiel. Für die zahlreichen Moto-Cross-Fans ist der Weg auch nicht weit nach Hainichen, wo in der dortigen Lehmgrube am letzten August-Samstag ebenfalls MX-Wertungspunkte vergeben werden. Stefan Friebel