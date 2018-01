Aktuelle Sportnews vom 19. Januar

Wettstreit der Torgauer Hockey-Zwerge:

Hockey. Der TSV Blau-Weiß Torgau veranstaltet für seine jüngsten Nachwuchsspieler – für Knaben D und Anfänger bis 9 Jahre – am Sonntag ein Miniturnier. In dem treffen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (SaW) die Torgauer auf den Nachwuchs des ATV 1845 Leipzig. Beide Vereine treten mit jeweils zwei Mannschaften an und wollen dabei den Spielern eine Möglichkeiten geben, um Spielpraxis zu sammeln, die nicht so oft im Wettkampfspielbetrieb zum Einsatz kommen.

Hinweis: Der TSV Blau-Weiß Torgau sucht für seine Nachwuchsmannschaften (Geburtsjahrgang 2007 bis 2012) noch Mitspieler. Das Turnier am Sonntag bietet eine gute Gelegenheit, sich über den Nachwuchs-Hockeysport beim TSV Blau-Weiß zu informieren. Training ist immer freitags, ab 16 Uhr in der Sporthalle am Wasserturm.

Halbfinal-Paarungen stehen nun fest:

Tischtennis. In einem Nachholespiel aus der 3. Pokalrunde setzte sich Audenhain mit 4:2 gegen Delitzsch III durch. Die Gastgeber traten mit O. Heinecke (2,5), Hellmuth (1,5) und Ferl an. Bei der Pokal-Endrunde am 21. Januar in Dahlen kommt es nun zu den beiden Halbfinal-Paarungen Rackwitz II gegen Dahlen sowie Torgau gegen Audenhain. Die Halbfinal-Sieger ermitteln anschließend den Pokalgewinner.M. Weitzel

Sitzenrodaer luchsen SVA II einen Punkt ab:

Tischtennis. Zum Rückrundenstart in der Kreisliga OST erkämpfte sich Sitzenroda ein 7:7-Unentschieden bei Arzberg II. Die Gäste mit Stellzig (1), Steinfeldt (1), Reichel (2,5) und Moritz (2,5) die Punkte und Arzberg Friemelt (3,5), Gutheil (3,5), Rosche und Breiler. Das Oschatzer Vereinsderby gewann die 4. Mannschaft wie schon in der Hinrunde mit 8:6 gegen die 3. Mannschaft. Die Begegnungen Audenhain II gegen Audenhain (23. Januar) und Dahlen gegen Cavertitz (28. März) wurden verlegt.

Mit der KSB-Sportjugend in die Winterferien:

Kreissportbund. Die Sportjugend des Kreissportbundes Nordsachsen veranstaltet in Kooperation mit dem Schwimmsportverein Eilenburg vom 11. bis 16. Februar ihre Winterfreizeit 2018. Dieses Mal geht es nach Naumburg in das Jugend- und Sporthotel Euroville. Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 9 und 15 Jahren. Die Teilnehmer erleben ein umfangreiches kulturell-sportliches Programm. Sämtliche Informationen gibt es auf der Homepage des KSB und zwar unter der Rubrik „Sportjugend/Freizeit“. Die Winterfreizeit wird für Kinder und Jugendliche des Landkreis Nordsachsen angeboten. Eine Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine Voraussetzung!

Infos/Anmeldung: Kreissportbund – Birgit Ruhs, Telefon 03421 9697031 oder per E-Mail an ruhs@ksb-nordsachsen.de.

Tipps der TZ-Sportredaktio für Ihre Sport-Wochenendplanung:

Es wird viel Handball an diesem Wochenende in Torgau (Sporthalle am Wasserturm/SaW) gespielt. Und die VfB-Handballcracks freuen sich über jeden Zuschauer und Besucher bei ihren Spielen. Ein kleines Highlight ist sicherlich, den Handball-Minis des VfB am Sonntag zuzuschauen. Also, gehen Sie in die SaW, da gibt es Handball live zu erleben.

Haben Sie am späten Samstagnachmittag noch nix vor? Dann besuchen Sie doch die Weihnachtsbaumverabschiedungsveranstaltung des TSV 1862 auf den Schildauer Sportplatz. Die Schildauer laden zu einem gemütlichen Beisammensein an ihr Lagerfeuer ein. Für Speis und Trank ist ausreichend gesorgt. Und wer noch seinen alten Weihnachtsbaum spendiert, der bekommt einen Becher Glühwein gratis.