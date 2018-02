Aktuelle Sportnews vom 2. Februar

SSV sucht Nachwuchs für Abteilung Tischtennis:

Tischtennis. Der SSV 1952 Torgau will seine Nachwuchsmannschaft neu formieren und sucht Kinder und Jugendliche, die Interesse am Tischtennis-Sport haben. Training ist mittwochs und freitags in der Sporthalle Torgau Nordwest. Trainingsbeginn ist jeweils 17 Uhr. Interessierte können sich bei den Übungsleitern vorsprechen.

Torgaus Hockeyspieler brauchen Verstärkung:

Hockey. Der TSV Blau-Weiß Torgau sucht für seine Nachwuchsmannschaften der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2012 noch Verstärkung. Hockey wird im Winter als Hallenhockey gespielt und im Frühjahr, Sommer und Herbst als Feldhockey (Hockeyplatz Dahlener Straße). Derzeit trainieren die Mannschaften in der Sporthalle am Wasserturm. Das Training ist freitags ab 16 Uhr (Ansprechpartner: Ingo Ritter).

VfB-Handballer suchen Dich:

Handball. Der VfB Torgau sucht Kinder der Geburtsjahrgänge 2009–2011 zur Verstärkung seiner Mini-Mannschaft. Das Training ist dienstags von 16.30 bis 18 Uhr in der Sporthalle Nordwest. Ansprechpartner ist Andreas Deutrich (Telefon 0173 8503325).

Neuer Präventionskurs „Gymnastik hält fit“:

Gesundheitssport. Ende Januar startete der SSV 1952 Torgau im Rahmen seines Gesundheitssports einen neuen Präventionskurs „Gymnastik hält fit“. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die sich bewegen möchten und fit bleiben wollen. Gymnastik-hält-fit-Kurs, der Fußball, von den Krankenkassen gefördert wird, startete am 23. Januar. Informationen: Gritt Stephan, Telefon 0152 27744165.

Testspiele und Turniere sind anzumelden:

Fußball. Testspiele und Turniere sind rechtzeitig bei den zuständigen Schiedsrichteransetzern Andreas Heinrich (Nordsachsenliga und Region Torgau-Oschatz) sowie Manfred Otto (Region Delitzsch/Eilenburg) anzumelden. Verantwortlich für die Anmeldung ist jeweils der Heimverein. Mannschaften aus dem Landesmaßstab haben sich an den zuständigen Staffelleiter zu wenden (Landesklasse – Volkmar Beier).

SVR-Handballer wählen Abteilungsleitung neu:

Vereinsleben. Am Freitagabend kommenden die Mitglieder der Abteilung Handball des SV Roland Belgern im Foyer der Stadthalle zusammen. Auf der Hauptversammlung wird die Abteilungsleitung neu gewählt. Die Zusammenkunft beginnt um 19.30.

Der Nachwuchs kickt für Spendengelder:

Fußball. Der SV Merkwitz führt an diesem Wochenende seinen FAIR-PLAY-Hallencup fort. Während der Turnierserie sammelt der SVM, wie schon seit einigen Jahren üblich, Spendengelder für den Verein „Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig“. Die Aktion stößt immer auf großen Zuspruch. Zwei Turniere stehen am Sonntag (Oschatz/Döllnitzsporthalle) an: 9 bis 13 Uhr E-Junioren mit FSV Wermsdorf I/II, FC Eilenburg, FSV Luppa, Wacker Dahlen, Hartenfels Torgau und dem SV Merkwitz I/II sowie 14 bis 18.30 Uhr D-Junioren mit Döbelner SC, Hartenfels Torgau, Wacker Dahlen, FSV Oschatz, SC Großröhrsdorf, FSV Beilrode sowie SV Merkwitz I/II.