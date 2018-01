Aktuelle Sportnews vom 20. Januar

Vereinsderbys hatte allesamt klare Sieger:

Tischtennis. Zum Auftakt der 2. Halbserie in der Kreisklasse OST gewann Wildschütz gegen Sitzenroda II glatt mit 14:0. Die Gäste traten mit Petzold, Theus, Hönemann und Schrodt an und die Wildschützer mit Mangler, Heinrichsen, Hallek und Rößler (jeweils 3,5). Neuling Borna gewann mit 11:3 bei Dahlen II. Für die Gastgeber waren Frost (1,5), Tempel (0,5), Weise und Weber (1) erfolgreich und für Borna Hammer (3), Möbius (2), Felsch (2,5) und Liebscher (3,5). Die Vereinsderbys endeten wie folgt: Cavertitz III gegen Cavertitz II 3:11, Oschatz VI gegen Oschatz V 3:11 und Torgau III gegen Torgau II 0:14. M. Weitzel

Endrunde um die HKM der E-Junioren abgesagt:

Fußball. Das Endrundenturnier um die Hallen-Kreismeisterschaft der E-Junioren, das heute in der Oschatzer Rosentalhalle (10–13.45 Uhr) ausgespielt werden sollte, musste aufgrund der Sturmschäden an der Sporthalle abgesagt werden. Das Turnier, für das sich der Radefelder SV, FSV Beilrode 09, SV Merkwitz, SV Concordia Schenkenberg, FSV Blau-Weiß Wermsdorf, SC Hartenfels Torgau 04 sowie die SpG Laußig/Pressel und die SpG Eilenburg II/Wurzen III qualifiziert hatten, wird zu einem späteren Termin ausgetragen.

Hallenfußball satt in der Belgeraner Stadthalle:

Fußball. In der Turnierserie des SV Roland Belgern um den Roland-Hallen-Cup 2018 stehen an diesem Wochenende vier weitere Turniere in der Stadthalle Belgern an:

• 20. Januar/9–12 Uhr – G-Junioren mit: FSV Beilrode 09, ATSV Frisch Auf Wurzen, FC Eilenburg, SV Roland Belgern

• 20. Januar/15–19 Uhr – Alte Herren mit: TSV 1862 Schildau, Grün-Gelb Doberlug-Kirchhain, SV Blau-Weiß Blumberg, MSV Grün-Weiß Fichtenberg, SV Traktor Naundorf, Falkenhainer SV, SC Hartenfels Torgau 04, SV Roland Belgern

• 21.1./9–13 Uhr – B-Junioren mit: SV Süptitz, SG Rotation Leipzig, FSV Beilrode 09, JFV Union Torgau, KSC 1864 Leipzig, FC Eilenburg, FC Elbaue Torgau

• 21.1./14–18 Uhr – A-Junioren mit: TSV Großsteinberg, JFV Union Torgau, Lommatzscher SV 1923, FC Halle-Neustadt, SG Rotation Leipzig, Meißner SV 08, SV Roland Belgern

Weihnachtsbaum-Verabschiedung. Der TSV 1862 Schildau lädt am heutigen Samstag (20. Januar) zur Weihnachtsbaum-Verabschiedungszeremonie auf den Schildauer Sportplatz ein. Das gemütliche Beisammensein am Lagerfeuer beginnt 17 Uhr.

Hauptversammlung. Die Mitglieder des SC Hartenfels Torgau 04 kommen am 2. März zur Mitgliederversammlung zusammen – ab 19 Uhr Kulturraum Feuerwehr Torgau (Leipziger Wall).

Vorstandswahl. Hauptversammlung und Vorstandswahl beim MSC Pflückuff – am 3. Februar in der Gaststätte Deutsches Haus in Neiden. Beginn 10 Uhr.