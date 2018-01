Aktuelle Sportnews vom 23. Januar

Hoffnungsvoller Auftakt in Japan:

Wintersport. Kleines Erfolgserlebnis für Ulrike Gräßler: Die Eilenburgerin hat beim Skisprung-Weltcup der Damen im japanischen Zao am Sonntag erstmals seit ihrer fast zweijährigen Verletzungspause die Qualifikation überstanden. Und auch im Wettkampf lief es ganz manierlich. Die 31-Jährige überstand den ersten Durchgang und schaffte den Sprung unter die besten 30. Am Ende landete sie nach Weiten von 73,5 m und 77 m exakt auf jenem 30. Rang. Den Sieg sicherte sich einmal mehr die derzeit überragende Weltcup-Gesamtführende Maren Lundby aus Norwegen mit mehr als 30 Punkten Vorsprung. Als beste Deutsche landete Juliane Seyfarth auf Platz sieben, Ramona Straub wurde Neunte. J.D.

Ausbildung zum Schiedsrichter:

Fußball. Der Schiedsrichterausschuss des Nordsächsischen Fußballverbandes plant einen Neuausbildungslehrgang für Schiedsrichteranwärter in Torgau durchzuführen. Für diesen können sich Interessierte schriftlich bei NFV-Schiedsrichterobmann Lothar Forstner, Straße der Jugend 22, 04880 Dommitzsch oder per E-Mail lothar.forstner@fv-nordsachsen.de anmelden.

Testspiele sind anzumelden:

Fußball. Testspiele sind rechtzeitig bei dem zuständigen Schiedsrichteransetzer Andreas Heinrich (Nordsachsenliga und Region Torgau-Oschatz) anzumelden. Verantwortlich für die Anmeldung ist jeweils der Heimverein. Mannschaften aus dem Landesmaßstab haben sich an den zuständigen Staffelleiter zu wenden (Landesklasse – Volkmar Beier).

HRC 2018: Frühes Anmelden spart Geld:

Radsport. Seit dem 1. Januar ist das Anmeldeportal für den Sparkassen-HeideRadCup 2018, der am 26. August (neuer Termin) mit Start und Ziel in Torgau ausgetragen wird, geöffnet. Frühbucher können sich über einen Preisnachlass bei ihrer Anmeldung freuen. Die Jedermannrennen sind für 40, 70 und 110 Kilometer ausgeschrieben. Zudem gibt es noch ein Rennen über 140 Kilometer für Lizenzfahrer. Kontakt zum Veranstalter: Sportfreunde Neuseenland e.V., Kantstraße 53, 0341 600 766 22; E-Mail radrennen@heideradcup.de.

SSV sucht Nachwuchs für Abteilung Tischtennis:

Tischtennis. Der SSV 1952 Torgau will seine Nachwuchsmannschaft neu formieren und sucht Kinder und Jugendliche, die Interesse am Tischtennis-Sport haben. Training ist mittwochs und freitags in der Sporthalle Torgau Nordwest. Trainingsbeginn ist jeweils 17 Uhr. Interessierte können bei den Übungsleitern vorsprechen.

Beide SSV-Starter für Oschatz qualifiziert:

Kegelsport. Am Wochenende wurden in Eilenburg die Vorläufe zur Kreismeisterschaft der Jugend des Keglerverbandes Nordsachsen ausgespielt. Die U14- und U18-Spieler/-innen hatten 120 Wurf zu absolvieren.

Vom SSV 1952 Torgau waren bei den U18 Spielern Kai Altermann und Daniel Roo gemeldet. K. Altermann spielte auf den ersten beiden Bahnen gute 260 Holz. Auf der dritten Bahn hatte er leichte Probleme, konnte sich aber auf der letzten Bahn noch eimal steigern und erzielte am Ende 482 Holz. D. Roo spielte auf den ersten beiden Bahnen insgesamt 248 Holz. Die dritte Bahn war dann die beste des Torgauers. Mit 107 Volle und 44 Abräumer erspielte er sehr gute 151 Holz. Auch das Ergebnis auf der letzten Bahn – 141 Holz – konnte sich sehen lassen. Aufgrund der guten Steigerung stellte das SSV-Talent mit seinen sehr guten 539 Holz eine neue persönliche Bestleistung auf. Mit seinem Ergebnis belegte K. Altermann im Vorlauf den 6. Platz und D. Roo den 2. Platz. Damit sind beide für den Endlauf am 4. Februar in Oschatz qualifiziert. Mario Holike

Neuer Präventionskurs „Gymnastik hält fit“:

Gesundheitssport. Der SSV 1952 Torgau startet im Rahmen seines Gesundheitssports einen neuen Präventionskurs „Gymnastik hält fit“. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die sich bewegen möchten und fit bleiben wollen. Am heutigen Dienstag (23. Januar) startet der Gymnastik-hält-fit-Kurs im Rahmen des Gesundheitssports, der von den Krankenkassen gefördert wird. Informationen/Anmeldung: Gritt Stephan (SSV 1952 Torgau), Telefon 0152 27744165 oder 03421 708243.