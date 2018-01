Aktuelle Sportnews vom 24. Januar

Audenhainer erspielen sich den Kreispokal:

Tischtennis. Am vergangenen Wochenende fand in Dahlen die Kreispokal-Endrunde statt. Im ersten Halbfinale musste sich der Gastgeber Dahlen (ohne Sportfreund Lasse) Rackwitz II mit 1:4 geschlagen geben. Die Dahlener traten mit Lenz (1), Heuer und Wotzka an. Im 2. Halbfinale gewann Audenhain das Altkreisderby gegen Torgau mit 4:1. Die Elbestädter spielten mit Bürger (1), Schmidt und Müller und die Audenhainer mit O. Heinecke (2,5), Hellmuth (0,5) und Ferl (1). Das anschließende Finale entschieden die Audenhainer überraschend glatt mit 4:0 gegen Rackwitz II für sich. Die Punkte holten O. Heinecke (1,5), Hellmuth (1,5) und Ferl (1). Die Audenhainer starten nach dem Gewinn des Kreispokals nun beim Bezirkspokal – 1. Runde am 25. Februar. M. Weitzel

Distanzreiten in Schildau feiert kleinen Geburtstag:

Pferdesport. Die Pferdesport-Arena der Privilegierten Schützengilde Schildau ist im Mai wieder das Mekka der deutschen Distanzreiter. Am Wochenende vom 4. bis 6. Mai wird in der Arena die 5. Schildbürger-Distanz ausgeritten. Distanzreiter aus ganz Deutschland werden mit ihren Pferden in den Wettbewerben über 31, 41, 55, 69, 80 und 94 Kilometer an den Start gehen. Zudem gibt es ein Distanzreiten für Kinder über 6 Kilometer sowie eine Distanzfahrt.

Hauptversammlung beim MSC Pflückuff:

Vereinsleben. Vorstandswahl beim MSC Pflückuff. Die Vereinsmitglieder kommen am 3. Februar in der Gaststätte Deutsches Haus in Neiden zur Jahreshauptversammlung nebst Wahl zusammen (Beginn 10 Uhr). Als aussichtsreicher Kandidat für den Vereinsvorsitz gilt Ralf Hampicke (43), der amtierende Vorsitzende.