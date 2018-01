Aktuelle Sportnews vom 26. Januar

Schildauerinnen schlagen Samstag ab 12 Uhr auf:

Volleyball. Am morgigen Samstag lädt die 1. Damenmannschaft des TSV 1862 Schildau ihre Fans und alle Interessierten zur aktuellen Spielrunde gegen die zweite und dritte Garnitur des TSG Markkleeberg ein. Ab 12 Uhr schlagen die Schildauerinnen wie auch die Markkleebergerinnen im Volkshaus Schildau auf. Dabei können die TSV-Spielerinnen jede Anfeuerung gebrauchen, denn sie treffen auf die in der Tabelle direkt vor ihnen auf den Plätzen 2 und 3 liegenden Mannschaften. Nur bei zwei Siegen würden die Gneisenaustädterinnen in der Tabelle einen Schuss nach oben herstellen und an den zwei Markkleeberger-Teams vorbeiziehen. Doch entscheidend ist morgen nicht nur die spielerische Leistung der Gastgeberinnen, sondern auch die Objektivität und Unparteilichkeit des vereinsinternen Markkleeberger Schiedsgerichts. Deswegen müssen sie die Gäste von Anfang an unter Druck setzen und zu Fehlern zwingen. Dies schaffen sie, wenn sie ab der ersten Sekunde die Konzentration hochfahren, Reaktion beweisen, die eigene Fehlerquote minimal halten und das gemeinsame Spiel aufbauen. E. Raue

Karten für Boxkampf gibt es im Haus der Presse:

Boxsport. Eintrittskarten für die Boxnacht am 3. Februar in der Erdgas-Sportarena in Halle/Saale sind im Kundendienst vom Haus der Presse (Elbstraße 1–3) zu haben. Hauptkampf dieser Boxgala ist der Schwergewichtskampf des Torgauers Samir Nebo (36 Jahre), der Tom Schwarz (23/SES) aus Magdeburg, Deutschlands Hoffnung im Schwergewicht, herausfordert. Der Kampf (live auf MDR) steht unter dem Slogan „Generationenkampf“.

Tanzen mit Frau Schmidt:

Kindersport. Der Traditionsverein SV 1900 Audenhain erweitert sein Angebotsspektrum mit einer Kindertanzgruppe. Mitmachen kann jedes Kind. Die Kindertanzgruppe, die unter der Leitung von Tanzlehrerin Marina Schmidt steht, startet am 3. Februar. Trainiert und geübt wird jeweils samstags ab 14.30 Uhr in der Sporthalle des Audenhainer Sportvereins an der Alten Dorfstraße.

Einzige Voraussetzung ist, dass das Kind mindestens 5 Jahre alt ist. Tanzlehrerin Schmidt will Kinder über das Tanzen zur Bewegung und zum gemeinsamen Sporttreiben animieren. Die Teilnehmer werden für den Spaß an der Bewegung sensibilisiert, zudem werden das Taktgefühl, die Koordination und die Gruppenarbeit gefördert. Vor allem jedoch steht das Spaß im Vordergrund.

Die ersten beiden Übungsstunden werden als Schnuppereinheiten angeboten. Die Eltern können ihr Kind und das Angebot testen. Sollten die Teilnehmer Gefallen daran finden, so kann das Kind Mitglied im SV 1900 werden. Infos/Anmeldung bis zum 27. Januar: Heinz Heinecke, Telefon 034244 50838 oder Andreas Jahn, 034244 51136

FC Elbaue lädt zum Wettstreit auf die Platte:

Fußball. Der FC Elbaue richtet am Sonntag in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm zwei Hallenturniere aus. Von 9 bis 14.30 Uhr wetteifern zehn Mannschaften im Turnier der B-Junioren um den Turniersieg. Konkret sind dies der JFV Union Torgau, SV Eintracht Leipzig, VfB Empor Glauchau, Döbelner SC, ESV Lok Falkenberg, FC Eilenburg sowie die SG Union Sandersdorf, SpG Dommitzsch/Süptitz/Schildau, SG Jessen/Annaburg/Zahna plus Gastgeber FCE. Um 15 Uhr startet das Herrenturnier. Teilnehmer sind der SC Hartenfels Torgau, SV Blau-Weiß Möglenz, Eintracht Leipzig Süd, Eiche Wachau und der gastgebende FC Elbaue.

Beim Fair-Play-Hallencup:

Fußball. Der SC Hartenfels Torgau 04 startet mit seiner F2-Juniorenmannschaft am Sonntag in Oschatz (9–13 Uhr) beim Hallenturnier für F-Junioren des SV Merkwitz.

Wahlversammlung:

Vereinsleben. Die Mitglieder des MSC Pflückuff kommen am 3. Februar zur Jahreshauptversammlung nebst Vorstandswahl zusammen – ab 10 Uhr in der Gaststätte Deutsches Haus Neiden.