Aktuelle Sportnews vom 27. Januar

SVA-Quartett kassiert knappe Niederlage:

Tischtennis. Zum Rückrundenstart in der Nachwuchs-Kreisliga Nordsachsen musste sich der SV Audenhain Spitzenreiter LSV Mörtitz mit 4:8 geschlagen geben. Die Punkte holten Törl, Franz, Künzel ( 2 ) und Schuhmann (2). Borna unterlag mit 1:8 gegen Zwochau. Die Gastgeber traten mit Beck (1), Kirbach, Gräfe und Haarig an. Die Begegnung Oschatz gegen Authausen wird am 16. März ausgetragen. M. Weitzel

Turnier abgesagt:

Fußball. Da das Interesse am Herren-Hallenturnier des FC Elbaue Torgau zu gering ist – nur 3 Mannschaften meldeten sich an – sagte der Vorstand des FCE das ursprünglich für den morgigen Sonntag angesetzte Turnier in der Torgauer SaW ab.

Kahnbein gebrochen:

Fußball. Kay Richard, Fußballer des Nordsachsenligisten FC Elbaue Torgau, muss noch bis Anfang/Mitte April zwangspausieren. Richard zog sich bei einem Sturz im Training vor Weihnachten einen Bruch des Kahnbeins im rechten Handgelenk zu und wurde daraufhin am 2. Januar operiert.