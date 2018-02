Aktuelle Sportnews vom 28. Februar

Torgaus Tenniscracks verlieren mit 4:8:

Tennis. Die Mixed-Mannschaft des TV Torgau verlor ihr Punktspiel, ausgetragen im Tenniscenter Paunsdorf, gegen den Tabellenletzten TC Rosenthal aus Leipzig mit 4:8. In der aktuellen Tabelle der Hallen-Bezirksliga Mixed belegen die Torgauer nach fünf Spielen den dritten, sprich vorletzten Platz.

18, 20, Zwo…? im Strellner Sportlerheim:

Vereinsleben. Der SV Strelln/Schöna lädt am 10. März zu seinem 6. Skatturnier ein. Gespielt werden zwei Serien á 38 Spiele. Turnierbeginn ist 14 Uhr. Anmeldung bis 13.45 Uhr noch möglich.

Hauptversammlung beim SC Hartenfels 04:

Vereinsleben. Mitgliederversammlung beim SC Hartenfels Torgau 04: Die Mitglieder treffen sich an diesem Freitag zur diesjährigen Hauptversammlung. Diese ist ab 19 Uhr im Kulturraum der Feuerwehr Torgau. Der Vorstand legt über das Sport- und Vereinsjahr 2017 Rechenschaft ab und stellt die in diesem Jahr anstehenden Aufgaben vor.

Sonntag geht es in der SaW um die Wurst:

Fußball. An diesem Sonntag (4. März) wird in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (SaW) die Endrunde um die Hallenmeisterschaft der E-Junioren ausgespielt. Turnierbeginn ist 10 Uhr. Am Start sind acht Mannschaften.

45 Stunden für den Nachwuchs:

Fußball. Mit insgesamt neun Turnieren hat der SC Hartenfels Torgau 04 wieder eine attraktive und sehr umfangreiche Hallen-Cup-Serie veranstaltet. Auch die 25. Auflage war ein toller Erfolg für die rührigen Organisatoren. Durch die Mitwirkung dieser ehrenamtlichen Helfer konnte diese Turnierserie zu einem absoluten Höhepunkt in der Sportarbeit des SC Hartenfels werden. Unter dem Motto „Wir tun was für die Jugend – Kinder von der Straße“ waren die Organisatoren circa 45 Stunden in der Halle im Einsatz. Insgesamt 55 Mannschaften aus verschiedenen Ligen und Bundesländern waren zu Gast in Torgau. Werner Heinrich

Die Sieger und Platzierungen der Gastgeber:

• Bambinis (6 Teams)

1. Tennis Borussia Berlin

2. SC Hartenfels Torgau

• F-Junioren (5 Teams)

1. FC GW Piesteritz

4. SCH 04 Torgau II

5. SCH 04 Torgau I

• E2-Junioren (8 Teams)

1. SG Rotation 1950 Leipzig

5. FC Elbaue

7. SCH 04 Torgau

• E1-Junioren

1. Dresdner SC

5. FC Elbaue

7. SCH 04 Torgau

• D2-Junioren (8 Teams)

1. FC Lok Leipzig

4. FC Elbaue

6. SCH 04 Torgau

• D1-Junioren (6 Teams)

1. Einheit Kamenz

3. SC Hartenfels 04 Torgau

• C1-Junioren (8 Teams)

1. SC Conc. Schenkenberg

5. JFV Union Torgau

• C2-Junioren (8 Teams)

1. FC Eilenburg

4. JFV Union Torgau

• B-Junioren (8 Teams)

1. SSV Markranstädt

4. JFV Union Torgau