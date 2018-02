Aktuelle Sportnews vom 3. Februar

TSV 1862 testet nun den FSV Beilrode 09:

Fußball. Der FSV Beilrode 09 bestreitet am heutigen Samstag (Anstoß 13.30 Uhr) ein Testspiel gegen den Landesklasse-Vertreter TSV 1862 Schildau. Das Spiel kam kurzfristig zustande, nachdem Beilrodes Testgegner Allemannia Jessen absagen musste. Die Jessener bekommen keine spielfähige Mannschaft zusammen. Die Schildauer mussten hingegen wegen Unbespielbarkeit ihres Platzes die für heute geplante Partie gegen die A-Junioren des JFV Union Torgau absagen.

Hartenfelser setzen ihren Hallen-Cup fort:

Fußball. Der SC Hartenfels Torgau 04 setzt mit drei Turnieren an diesem Wochenende seine Hallen-Cup-Serie fort:

Samstag (3.2.), 9–13 Uhr Turnier der C2-Junioren mit ATSV Wurzen, FSV Oschatz, SV Sachsenwerk Dresden, BSC Freiberg, SG 48 Schönfels, FC Eilenburg II, FC Elbaue Torgau, JFV Union Torgau II

Sonntag (4.2.), 9–13 Uhr F-Junioren mit FC Elbaue Torgau, BSV Strehla, SG MoGoNo Leipzig, FC GW Piesteritz, SpG Schlieben/Schönewalde, Stahl Riesa, SC Hartenfels Torgau I/I

Sonntag (4.2.), 14–18 Uhr C1-Junioren mit SG MoGoNo Leipzig, FV Gröditz, Concordia Schenkenberg, SG Weixdorf, Ritation 1950 Leipzig, FC Eilenburg, JFV Union Torgau I/II

Spitzenreiter spielt einmal mehr zu null:

Tischtennis. Am 2. Rückrunden-Spieltag der Kreisklasse OST bezwang Spitzenreiter Oschatz V Torgau III glatt mit 14:0. Die Elbestädter traten mit Brüggener, Süptitz, Wachsmuth und Reimann an und die Oschatzer mit Nitsche, Bahls, Direske und Knoblauch (jeweils 3,5). Torgau II hatte beim 13:1 gegen Neuling Cavertitz III wenig Gegenwehr. Die Gäste spielten mit P. Karschunke, Hähnel (1), Weber und Thieme und die Torgauer mit Möllmer (2,5), Wachsmann (3,5), Deutrich (3,5) und Brüggener (3,5). Borna setzte sich gegen Oschatz VI mit 10:4 durch. Beim Gastgeber punkteten Hammer (2,5), Möbius (2,5), Felsch (2,5) und Liebscher (2,5); bei Oschatz Herbst (2), Luchs, Wuttke (2) und Gralow. Cavertitz II unterlag Wildschütz mit 4:10. Bei den Gästen waren Mangler (2,5), Heinrichsen (3,5), Hallek (2,5) und Rößler (1,5) erfolgreich und Cavertitz mit Moritz (2), Pisula (1), Ott (1) und Werzinger. Die Begegnung Sitzenroda II gegen Dahlen II wurde verlegt. M. Weitzel

Kanitz wird in seiner neuen Altersklasse Erster:

Laufsport. In der Senftenberger Niederlausitzhalle wurde am letzten Januar-Wochenende eine Laufveranstaltung mit Distanzen von 250 Metern bis zu 100 Kilometern angeboten. Die Wettkämpfe waren von Freitag bis Sonntag verteilt.

Am Samstag starteten Willi Kanitz und Pia Jahn vom SV Klitzschen 1920 sowie der Klitzschener Sven Zschiesche, der seit diesem Jahr für den LFV Oberholz läuft, über die 10-km-Distanz. Willi Kanitz, der ab diesem Jahr in der AK M75 startet, konnte mit seiner Laufzeit von 53:27 min gleich seinen 1. Platz einlaufen. Pia Jahn erreichte ihre Vorjahreszeit fast und erkämpfte sich mit 58:20 min in ihrer AK W55 den 2. Platz. Sven Zschiesche hatte im neuen Jahr schon intensiv trainiert. Seine 50:40 Minuten bedeuteten in der AK M40 den 4. Platz. Pia Jahn

1862erinnen fahren mit Handicap nach Leipzig:

Volleyball. Die erste Damen-Mannschaft des TSV 1862 Schildau muss am heutigen Samstag erneut auswärts ran. In der aktuellen Spielrunde der Damen-Bezirksliga müssen die Schildauerinnen nach Leipzig, zur VSG Leipzig Nord. Das Hinspiel haben die Leipziger im Tie-Break nur knapp verloren, jedoch fehlen an diesem Wochenende bei den Schildauern mehrere erfahrene Spielerinnen, die die Ruhe und Erfahrung mitbringen. Somit wird von den TSV-Volleyballerinnen eine noch bessere Abstimmung abverlangt. Zudem sollten sie auch nicht wieder den Auftakt verschlafen. Das Duell beginnt für alle zu ungewohnter Zeit – bereits 10 Uhr. Evelyn Raue