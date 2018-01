Aktuelle Sportnews vom 30. Januar

Belgeraner bekommen Punkte am Grünen Tisch:

Handball. Die 2. Herrenmannschaft des SV Roland Belgern hat die Punkte aus dem am Samstag abgesagten Heimpunktspiel gegen den SV Leipzig Ost 1845 zugesprochen bekommen. Die Leipziger konnten aufgrund von Spielermangel am Samstag keine spielfähige Mannschaft stellen und mussten absagen. Die Partie gegen den Tabellenfünften aus Leipzig wird somit nicht nachgeholt.

Das Topspiel knapp verloren:

Handball. Die 2. Herrenmannschaft des VfB Torgau hat am Sonntag das Topspiel der Kreisklasse Leipzig verloren. Die Torgauer unterlagen dem Leipziger SV Südwest II mit 23:24. Mit dem Sieg übernehmen die Südwestler von den Torgauern den 2. Tabellenplatz, die aktuell auf dem 3. Platz geführt werden.

Hartenfelser treffen sich zur Hauptversammlung:

Vereinsleben. Die Mitglieder des SC Hartenfels Torgau 04 kommen am 2. März zu ihrer Hauptversammlung zusammen. Die Sitzung ist ab 19 Uhr im Kulturraum der Feuerwehr Torgau (Leipziger Wall/Eingang über die Hofseite). Der Vorstand gibt den Abend einen Rechenschaftsbericht und einen Ausblick auf die in diesem Jahr anstehenden Aufgaben und auf langfristige Projekte.

Radefelder sind Meister, Beilroder Dritter:

Fußball. Mit dem Gesamtsieg des Radefelder SV endete am Samstag die in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm ausgetragene Endrunde um die Hallen-Kreismeisterschaft der G-Junioren. Die Radefelder gewannen am Samstag alle Spiele zu null. Platz 3 erspielte sich der FSV Beilrode 09. Die Bambinis des SC Hartenfels Torgau 04 mussten sich mit dem sechsten, sprich letzten Platz begnügen.

Endstand:

1. Radefelder SV Merkwitz 5:0 15 2. FC Eilenburg 3:0 10 3. FSV Beilrode 09 2:0 7 4. LSV Mörtitz 1:0 5 5. Concordia Schenkenberg 0:2 3 6. SC Hartenfels Torgau 04 0:4 1

SVM-Fußballer erspielen sich die Krone:

Fußball. Der SV Merkwitz erspielte bei der am Sonnabend in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (SaW) ausgetragenen Hallen-Kreismeisterschaft den Meisterpokal. Die Merkwitzer blieben als einziges Team des Fünferturniers ungeschlagen und stellten mit Kevin Wahrig den Besten Spieler des Meisterschaftsturniers.

Endstand:

1. SV Merkwitz 9:2 10 2. Concordia Schenkenberg 10:5 8 3. SpG Leußig/Pressel 3:2 7 4. SpG Bad Düben/Tornau 3:11 3 5. ESV Delitzsch 2:7 0

SSV-Quartett verliert beim Spitzenreiter deutlich:

Tischtennis. Nach den zuletzt teils guten Erfolgen kassierte die Jugend-Mannschaft des SSV 1952 Torgau am aktuellen Spieltag in der Platzierungsrunde um die Plätze 9 bis 15 der Bezirksliga eine hohe Niederlage. Im Topspiel unterlag das SSV-Quartett dem LTTV Leutzscher Füchse, dem derzeitigen Spitzenreiter der Platzierungrunde, klar mit 3:11.

Aktuelle Tabelle Platzierungsrunde (Plätze 9–15):

1. Leutzscher Füchse 30:12 6:0 2. SSV 1952 Torgau 21:21 4:2 3. Tauchaer SV 16:12 3:1 4. Leipziger SV Südwest 21:21 3:3 5. SV Borsdorf 1990 15:13 2:2 6. TSV 1913 Kühren 9:19 0:4 7. ESV Delitzsch 14:28 0:6

Stadtwerke-Teddy-Cup 2018:

Kindersport. Am 13. Februar findet in der Sporthalle am Wasserturm Torgau der Stadtwerke-Teddy-Cup für die Kindertagesstätte von Torgau und Umgebung statt. Circa 20 Kindertagesstätten gehen mit ihren vier- bis fünfjährigen Sportskanonen an den Start.

Skatturnier in Großtreben:

Skat. Der SV Grün-Weiß Großtreben veranstaltet am 3. Februar das zweite Turnier seiner dreiteiligen Skatturnier-Serie 2018. Das Turnier startet um 14 Uhr im Großtrebener Sportlerheim.

Wahlversammlung:

Vereinsleben. Die Mitglieder des MSC Pflückuff kommen am Samstag zur Wahlversammlung zusammen – ab 10 Uhr Deutsches Haus Neiden.