Aktuelle Sportnews vom 6. Februar

Sportprojekt wird im Arzberger OMA vorgestellt:

Vereinsleben. Der KSC Trebbin stellt am heutigen Dienstag (6. Februar) im OMA Arzberg sein Animationsprojekt für den Kindersport an Kindertagesstätten und Schulen vor. Beginn der öffentlichen Veranstaltung ist 18.30 Uhr.

Gästesiege beim Turnier um den Allianz-Cup:

Fußball. Gästesiege bei den letzten beiden Turnieren der Hallen-Cup-Serie des SV Roland Belgern, bei denen dieses Mal um den 9. Allianz-Hallen-Cup 2018 gewetteifert wurden. Der FC Grimma gewann am Sonntag das Hallenturnier für D-Junioren. Die Spielgemeinschaft Roland Belgern/Elbaue Torgau musste sich in dem Viererturnier mit dem 3. Platz begnügen. Den Gesamtsieg in dem mit nur vier Teams besetzten Turnier der F-Junioren sicherte sich der ESV Lok Engelsdorf. Die Spielgemeinschaft Roland Belgern/Elbaue Torgau kam über den 3. Platz nicht hinaus.

Rallye-Fans werden sich freuen:

Motorsport. Die eingeschworene Gemeinde der nordsächsischen Rallye-Fans kann sich 2018 auf mehrere Höhepunkte in der unmittelbaren Umgebung freuen: Die ADMV-Rallye-Lutherstadt-Wittenberg läutet am 24. März das regionale Rallye-Geschehen ein. Sie wird zur ADMV-Rallye-Meisterschaft gewertet. Ebenfalls nicht weit ist es für die Torgauer zur ADMV-Rallye „Kurstadt Bad Schmiedeberg“, bei der am 8. September ebenfalls Championats-Punkte vergeben werden. Zudem startet die AvD Sachsen-Rallye am Wochenende vom 25./26. Mai in Zwickau.

Freie Kapazität im Kurs „Gymnastik hält fit“:

Gesundheitssport. Vor wenigen Tagen startete der SSV 1952 Torgau im Rahmen seines Gesundheitssports einen neuen Präventionskurs „Gymnastik hält fit“. Das Angebot richtet sich an all diejenigen, die sich bewegen möchten und fit bleiben wollen. Der Gymnastik-hält-fit-Kurs, der von den Krankenkassen gefördert wird, findet immer dienstags statt. Informationen: Gritt Stephan, Telefon 0152 27744165.

Wer möchte Hockeyspieler werden?

Hockey. Der TSV Blau-Weiß Torgau sucht für seine Nachwuchsmannschaften der Geburtsjahrgänge 2007 bis 2012 noch Verstärkung. Hockey wird im Winter als Hallenhockey gespielt und im Frühjahr, Sommer und Herbst als Feldhockey (Hockeyplatz Dahlener Straße). Derzeit trainieren die Mannschaften in der Sporthalle am Wasserturm. Das Training ist freitags ab 16 Uhr (Ansprechpartner: Ingo Ritter).

Spielgemeinschaft DSS erkämpft sich den 2. Platz:

Fußball. Die NFV-Hallen-Kreismeisterschaftsendrunde der B-Junioren, ausgetragen in Oschatz, war von einer wohltuenden Atmosphäre gekennzeichnet. Die Schiedsrichter trugen mit guten ihren guten Leistungen für das gute Niveau bei. Für die Concorden aus Schenkenberg reichten die drei Siege für Platz drei. Meistens fielen bei ihnen die Tore in der Schlussphase, worauf ihre Gegner anschließend keine Antworten mehr fanden. Im Spitzenduell zwischen der SpG Dommitzsch/Schildau/Süptitz und der SpG Oschatz/Dahlen konnten Letztere recht sicher mit 2:0 gewinnen und hatten somit die größten Chancen auf den Turniersieg. Am Ende sollte es auch so kommen, denn die SpG Oschatz/Dahlen spulte ihr Programm weiter ab und konnte im letzten Spiel sogar mit 7:0 gegen die SpG Bad Düben/Tornau den höhsten Tagessieg verbuchen.

Der NFV-Geschäftsführer Ralph Mothes zeichnete als Vertretung des verhinderten Staffelleiters die einzelnen Mannschaften aus.

Ergebnisse:

Schenkenberg – Dommitzsch/Schildau/Süptitz 0:2 Oschatz/Dahlen – SV Merkwitz 3:0 Naundorf –Bad Düben/Tornau 0:1 Oschatz/Dahlen –Schenkenberg 2:1 Bad Düben/Tornau – Dommitzsch/Schildau/Süptitz 0:3 Merkwitz – Naundorf 1:1 Schenkenberg –Bad Düben/Tornau 3:2 Naundorf – Oschatz/Dahlen 0:1 Dommitzsch/Schildau/Süptitz – Merkwitz 1:0 Naundorf –Schenkenberg 0:2 Merkwitz –Bad Düben/Tornau 2:2 Oschatz/Dahlen – Dommitzsch/Schildau/Süptitz 2:0 Merkwitz – Schenkenberg 1:2 Dommitzsch/Schildau/Süptitz – Naundorf 3:0 Bad Düben/Tornau – Oschatz/Dahlen 0:7

Endstand:

1. SpG Oschatz/Dahlen 15:01 15 2. SpG Dommitzsch/Schildau/Süptitz 09:02 12 3. SV Concordia Schenkenberg 08:07 09 4. SpG Bad Düben/Tornau 05:15 04 5. SV Merkwitz 04:09 02 6. SV Naundorf 01:08 01

SpG Dommitzsch/Schildau/Süptitz:

Tristan Reise, Benjamin Elschner, Torben reiche, Jonas Müller, Marc-Anton Schwöbel, Jeffrey Kebernik, Tristan Rachel, Theo Melichar, Bastian Pavlas

Bester Spieler: Maurice Wunderlich (SV Concordia Schenkenberg)

Bester Torwart: Paul Rühl (SV Naundorf)

Bester Torschütze: Theo Melichar (SpG Dommitzsch/Schildau/Süptitz)