Aktuelle Sportnews vom 9. Februar

Hartenfelse 04 veranstaltet drei Turniere:

Fußball. An diesem Wochenende veranstaltet der SC Hartenfels Torgau 04 im Rahmen seiner Hallen-Cup-Serie 2018 drei weitere Turniere. Am morgigen Samstag kicken acht Mannschaften um den Gesamtsieg im B-Juniorenturnier. Alle drei Turniere finden in der Sporthalle am Wasserturm statt.

B-Junioren (9–13 Uhr) mit FC Elbaue Torgau, FC Grimma, MoGoNo Leipzig, SSV Markranstädt, Spg Jessen/Annaburg/Elster, Olympia Leipzig und Union Torgau.

Jetzt Startplatz für den HeideRadCup sichern:

Radsport. Seit dem 1. Januar hat der Verein Sportfreunde Neuseenland auf seiner Homepage das Anmeldeportal für den Sparkassen-HeideRadCup 2018 geöffnet, der am 26. August (neuer Termin) in Torgau ausgetragen wird. Frühbucher können sich über einen Preisnachlass bei ihrer Anmeldung freuen. Die Jedermannrennen sind für 40, 70 und 110 Kilometer ausgeschrieben. Zudem gibt es noch ein Rennen über 140 Kilometer für Lizenzfahrer.

Sportfreunde Neuseenland e.V.

Kantstraße 53

0341 600 766 22

radrennen@heideradcup.de

www.sparkassen-heideradcup.de

Dem Tabellenzweiten ein Remis abgerungen:

Schach. Die Schachfreunde Torgau wussten in der aktuellen Spielrunde der 1. Bezirksklasse zu überzeugen. Die Torgauer rangen in ihrem Auswärtsspiel dem Tabellenzweiten Krostitz II ein 4:4 ab. In der aktuellen Tabelle nehmen die Torgauer Denksportler den 6. Platz ein.

Vorstandwahl beim TSV 1862 Schildau:

Vereinsleben. Die Mitglieder des TSV 1862 Schildau kommen am 2. März zu ihrer turnusmäßigen Jahreshauptversammlung (18 Uhr Vereinsheim) zusammen. Der Vorstand legt über die abgelaufene Legislatur seinen Rechenschaftsbericht ab. Zudem wird an dem Abend der Vereinsvorstand neu gewählt.

Endrunde der E-Junioren wird am 4.3. nachgeholt:

Fußball. Die unlängst wegen Sturmschäden am Dach der Oschatzer Rosenholzsporthalle abgesagte Endrunde um die Hallen-Kreismeisterschaft der E-Junioren wird nun am 4. März nachgeholt. Das finale Turnier wird in der Torgauer Sporthalle am Wasserturm (von 10 bis 14 Uhr) ausgespielt. Die am 3. und 4. März angesetzten Punktspiele der acht Endrunden-Teilnehmer wurden abgesetzt.

Königliches Fußballcamp gastiert in Torgau:

Fußball. Nach dem großartigen Erfolg im vergangenen Jahr gastiert der spanische Kultclub Real Madrid auch in diesem Jahr wieder mit seiner Fútbol-Clinic, sprich Fußballschule, für Kinder und Jugendlichen in Torgau.

In der Woche vom 9. bis 13. Juli wird die Real-Madrid-Fútbol-Clinic im Torgauer Hartenfelsstadion Station machen und junge Fußballerinnen und Fußballer bei ihrer Weiterentwicklung ein Stück weiterhelfen. Anmeldungen sind auf der Website bereits möglich. Dort gibt es auch detaillierte Informationen.