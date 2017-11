Alle Tierfreunde an einen Tisch

Torgau. Am vergangenen Sonntag hat sich der neue Tierschutzverein Tierhilfe Torgau mit dem Ziel gegründet, ein neues Tierheim in Torgau aufzubauen (TZ berichtete). Daraufhin haben sich im Internet viele Befürworter der Initiative zu Wort gemeldet, darunter auch Peter Deutrich. Die Torgauer Zeitung unterhielt sich mit dem fraktionslosen LINKE-Stadtrat darüber, wie eine mögliche Unterstützung aussehen könnte.

TZ: Herr Deutrich, woher kommt Ihr Interesse für den Verein?

P. Deutrich: Zum einen sind meine Frau und ich selbst Besitzer von zwei Hunden. Zum anderen betrifft die Angelegenheit viele Tierliebhaber, und als Stadtrat bin ich dazu verpflichtet, dort zu helfen, wo es notwendig ist.

Sie haben via Facebook Ihre Unterstützung angeboten. Gibt es dafür schon einen Plan?

Ich möchte gerne alle Interessenten an einen Tisch holen. Das bedeutet, auch den Verein Sternschild und die Stadt mit einzubeziehen. Gemeinsam können wir schauen, was machbar ist und ein einheitliches Konzept entwickeln. Außerdem wird öffentliches Engagement ebenfalls sehr wichtig sein, um in dieser Hinsicht etwas zu bewirken.

Haben Sie die Beteiligten bereits kontaktiert?

Mit Mandy Graf vom Verein Sternschild habe ich schon ein Telefonat geführt. Wir werden uns wahrscheinlich nächste Woche treffen. So kann ich mir erst einmal einen Überblick verschaffen. Mit den Mitgliedern des neuen Tierschutzvereins Tierhilfe Torgau habe ich hingegen noch nicht gesprochen. Deshalb kann ich bisher auch nicht beurteilen, ob beide an einer Zusammenarbeit interessiert wären.

Wie sieht es in Bezug auf die Stadt aus?

Mein Plan ist es, das Thema bei der nächsten Haushaltsplandiskussion anzusprechen und um finanzielle Unterstützung zu bitten.

Was halten Sie von dem Vorhaben Peter Heils, mehr auf Eigeninitiative anstatt auf die Stadtverwaltung zu setzen?

Wenn das funktioniert, würde es mich zwar freuen. Schließlich ist es wichtig, dass wir einen Schritt vorankommen und den Tieren helfen. Doch wirkliche Erfolgschancen sehe ich nicht. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man gemeinsam meist mehr auf die Beine stellen kann. Aber ich stehe noch ganz am Anfang. Vielleicht werde ich mich auch nochmal mit Herrn Heil in Verbindung setzen.