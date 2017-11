Alle Vereine sind Gewinner!

Am Donnerstag fand die Aktion der Sparkasse Leipzig und der TZ, „Wir Packen`S an!“, mit der Preisverleihung für dieses Jahr ein Ende.

Torgau. Am Donnerstag fand die Aktion der Sparkasse Leipzig und der TZ, „Wir Packen`S an!“, mit der Preisverleihung für dieses Jahr ein Ende. Alle sechs Finalisten – der erstplatzierte VfB Torgau, der auf dem zweiten Rang gelandete Kultur- und Freizeitverein Probsthain, der drittplatzierte SV Arzberg, der Verein Sternenkinder von Rang vier, der fünftplatzierte Beckwitzer Verein KunterBunt sowie der Verein der fröhlichen Akkordeon Asse, der den sechsten Rang belegte – waren vertreten, um vom Vertriebsdirektor Nordsachsens der Leipziger Sparkasse, Marcel Kollmann, in symbolischer Form ihren Gewinn in Empfang zu nehmen. Außerdem gratulierten den Vereinen ebenfalls die Mitglieder der Jury der Aktion: Andrea Keil, Thomas Mösch als Vertretung von Detlev Schulz sowie Julia Tiedke als Vertretung von Sebastian Stöber.