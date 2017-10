Allen lief das Wasser im Mund zusammen

Herbstferien und Langeweile? Das konnte den Kindern beim Ferienprogramm der Kulturbastion nicht passieren. Die beiden Leiter des Jugendzentrums, Mathias Jancke und Enrico Kurmannn hatten sich dafür tüchtige Unterstützung geholt: Stefanie Kleye von der Katharina- von-Bora-Oberschule Torgau, Barbara Winkelmann vom Chill Out Nord-West und Sebastian Papstdorf vom Johann Walter Gymnasium griffen ihnen beispielsweise unter die Arme.

Die erste Woche startete mit einem Verteidigungskurs, bei dem die Teilnehmer lernten, wie sie sich in den verschiedensten Notsituationen mit Hand und Verstand zur Wehr setzen können. „Der Kurs hat viel positives Feedback erhalten. Daher sollte man das Thema auf jeden Fall wieder aufgreifen“, so Jancke.

Weiter ging es diesen Montag. Die Kinder erwartete ein Erlebnis in der Natur: Sie konnten mit Hilfe von Mitarbeitern des NABU-Biberhofes in Torgau das Revier des Nagetieres erkundigen und sogar ihr eigenes Aquarium anlegen. Um sich anschließend zu stärken, stand Backen auf dem Programm - aber keinen gewöhnlichen Kuchen, sondern ein eigenes Brot.

Kulinarisch verlief ebenfalls der Mittwoch. Hier wurde eine Geschnetzeltespfanne mit Spätzle und Pilzen gekocht - allerdings nicht mit Speisepilzen aus dem Supermarkt, sondern mit selbst gesammelten aus dem Wald um Sitzenroda. Am Dienstag nahm Mathias Jancke die Ferienkinder trotz Regen mit auf große Pilztour. Anschließend gab die Pilzsachverständige Elke Kade Aufschluss darüber, welche Pilzsorten essbar und welche giftig sind. „Außerdem hat sie uns gezeigt, woran man die einzelnen Sorten erkennt. Das war wirklich interessant“, berichtet Devin Fröhn. Der selbst ernannte „Pilzchef“ teilte sein neues Wissen am Mittwoch in der Küche der Kulturbastion auch sofort mit den anderen drei Teilnehmern des Ferienprogrammes. Sophie Behardt, Helene Kupplich und Dustin Fröhn hörten aufmerksam zu, als der Neunjährige seinen Fund rund um Maronen, Riesenschirmlinge und Co präsentierte: „Hier haben wir einen Steinpilz. Ein typisches Merkmal für die Sorte ist das weiße Netz, das sich direkt am Stiel unterhalb des Schirms befindet.“

Nach zweistündiger Pilztour waren die Körbe mit den verschiedensten Sorten prall gefüllt.

Nachdem die Pilze geputzt waren, mussten sie kurz abgespült werden. „Eigentlich sollte man sie nicht mit Wasser waschen, weil sie sonst zu matschig werden, wenn sie zu lange im Wasser liegen. Aber wenn man sie gleich zubereitet, geht das in Ordnung“ erklärte Enrico Kurmann. Beim Kochen hatte er wieder das Sagen. Zuerst mussten die restlichen Zutaten wie Paprika, Tomaten, Fleisch und Zwiebeln klein geschnitten werden. Hier warnte der frühere gelernte Koch gleich: „Vorsicht mit den Messern! Zu eurer eigenen Sicherheit bleibt ihr damit am Platz stehen und lauft nicht herum.“

Die Arbeit machte den Kinder sichtlich Spaß. „Am liebsten schnipple ich Tomaten. Dabei helfe ich meinen Eltern auch öfters“, verriet Helene. Doch auch bei den anderen steht gemeinsames Kochen mit der Familie zu Hause mehrmals auf dem Plan. Daher bereitete das Würfeln, Vierteln oder Halbieren der Zutaten niemandem Probleme. Nur Dustin hatte beim Vorbereiten der Zwiebeln wenig Freude: „Das brennt in den Augen!“ Sogar der Tipp vom Profi konnte nicht helfen: „Versuche, die Zwiebel wirklich zu schneiden anstatt zu stark aufzudrücken. Sonst spritzt der Saft heraus und der verursacht das Brennen.“

Während die beiden Jungen anschließend für das Anbraten der Pilze zuständig waren, warteten die Mädchen, bis das Wasser die richtige Temperatur erreichte, um die Spätzle hinzu zu geben. „Streut das Salz erst ins Wasser, wenn es kocht. So erhitzt es sich schneller“, riet Kurmann.

Langsam stieg auch der Duft von Gebratenem in die Luft und jedem lief beim Anblick der Pfanne mit dem Geschnetzelten das Wasser im Mund zusammen. Sogar Dustin, obwohl er vorher noch keine Pilze gegessen hatte. Doch am Ende schmeckte es nicht nur ihm. Alle kamen beim gemeinsamen Mittagessen zu dem Schluss: „Wir haben gut gekocht. Das kann es ruhig öfter geben!“

Enrico Kurmann zeigte Devin, wie Kochprofis die Pilze schwenken.Fotos: TZ/ Perz