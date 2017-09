Alles rund um Karpfen, Hecht & Co

Wermsdorf/Torgau. Im Oktober und im November steht in Wermsdorf und in Torgau das Abfischen an. Der Chef der beiden Teichwirtschaften Georg Stähler rechnet wieder mit zahlreichen Besuchern und erklärte der Torgauer Zeitung, was diese bei den Veranstaltungen erwartet.



TZ: Wann findet das Abfischen in Wermsdorf und in Torgau statt?

G. Stähler: In Wermsdorf wird es am Freitag, dem 13. Oktober, um 11 eröffnet. Es endet am 15. Oktober um 18 Uhr. In Torgau sind nur zwei Tage geplant. Jeweils von 9 bis 18 Uhr wird am 4. und 5. November beim Großen Teich das Abfischen veranstaltet.



Was ist für ein Programm geplant?

An den drei Tagen im Oktober gibt es zum einen klassische Stände, an denen Fisch in allen Varianten angeboten wird – ob geräuchert, gebraten oder als Suppe. Zum anderen können sich Kinder auf einem Rummelplatz austoben und für Unterhaltung ist auch gesorgt. Bei Musik und Tanz kann bis nachts um zwei gefeiert werden. In Torgau wird es hingegen eine kleinere Veranstaltung. Hier können sich die Besucher aber trotzdem auf leckere Fischgerichte freuen und genauso wie in Wermsdorf das Abfischen beobachten.



Erwarten Sie besondere Gäste?

Sowohl in Wermsdorf als auch in Torgau wird die Fischkönigin erscheinen. Im Oktober wird sie alle drei Tage vor Ort sein, im Novemeber nur an einem der beiden Tage. Welcher, steht noch nicht fest. Außerdem wird in Wermsdorf August der Starke zu Besuch kommen. Insgesamt rechnen wir dort mit 50 000 Besuchern, in Torgau mit zirka 5000.



Sind spezielle Neuheiten geplant?

Bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht fällt uns noch etwas ein.