Als Neuer gleich ganz nach vorn

Mockrehna. Während der Torgauer Bürgerpolizist Maik Weber den Stadtratssitzungen in der Großen Kreisstadt zumeist von den hinteren Besucherreihen aus verfolgt, ging’s für seinen Mockrehnaer Amtskollegen Olaf Prautzsch am Dienstagabend gleich mal ganz nach vorne. Direkt zwischen Bürgermeisterstuhl und Bauamtschefin.



Der Neue nutzte die Möglichkeit, die sich ihm im Versammlungsraum der Feuerwehr bot, um sich den Gemeinderäten in deren ersten Sitzung des Jahres noch einmal persönlich vorzustellen. Dabei ist Prautzsch schon längst kein Unbekannter mehr. Seit Anfang des Jahres als Bürgerpolizist für Mockrehna und Dreiheide zuständig, hat er sich bereits mit seiner neuen Wirkungsstätte vertraut gemacht. Und die heißt Straße.



Bürgermeister Peter Klepel, der sich noch einmal bei Prautzschs Vorgänger Dieter Pleiß für dessen Arbeit bedankte, begrüßte den Kossaer mit einem lockeren „auf die nächsten 20 Jahre“. Doch so lange werde er angesichts seiner 49 Jahre in der Pumphutgemeinde gewiss nicht agieren, konterte der Beamte mit einem Schmunzeln. Prautzsch zeigte sich froh, seinen zumeist Schreibtischjob beim Kriminaldienst gegen den Job als Bürgerpolizist getauscht zu haben. Der Kontakt zu den Menschen sei ihm immer sehr wichtig gewesen, weshalb er jenen Schritt schon lange im Auge gehabt habe.



Auch wenn es aus Sicht der Bürger vielleicht nur um Kleinigkeiten gehen mag, appellierte Prautzsch an alle, keine Scheu davor zu haben, ihn um Rat zu fragen. Erste Duftmarken hat er bereits in Mockrehna gesetzt. Sei es, auf verblichene Parkplatzmarkierungen am Bahnhof zu reagieren oder Rot-Verstöße von Fußgängern an der Ampel zu ahnden.

Prautzsch, der baff gewesen sei, wie tadellos alles in Mockrehna sei, bot zudem gegenüber den Ortschaftsräte seine Teilnahme an Sitzungen an.