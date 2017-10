Als Teamspielerin für die Zukunft

Nach langer Zeit ohne Seelsorger in der Gemeinde hat Schildau nun wieder einen Pfarrer. Genauer gesagt mit Hanna Jäger eine Pfarrerin in Entsendung. Am 1. April 2017 hat sie die Stelle übernommen und in der Gneisenaustadt ist man allerorts froh, dass sie da ist. Mit Ehemann Richard und ihren drei Kindern ist die gebürtige Eisenacherin inzwischen im Pfarrhaus vis-à-vis der Kirche heimisch geworden.

Jäger hat von 2000 bis 2011 Theologie an der Martin-Luther-Universität in Halle (Saale) studiert und nach dem Studium in der Saalestadt bei der Evangelischen Erwachsenenbildung gearbeitet. Auch für ihren Vorbereitungsdienst auf den Pfarrdienst – das sogenannte Vikariat – blieb sie in Halle. Die zweieinhalb Jahre von 2014 bis 2017 an der Laurentiuskirche waren für sie eine „sehr intensive Zeit“, wo sie „viel gelernt und viel ausprobiert hat“. Hier entstand die Begeisterung für den Pfarrberuf und sie entschied sich zu Beginn dieses Jahres in den Entsendungsdienst und dazu „aufs Land“ zu gehen.

Die Schildauer jedenfalls haben ihre neue Pfarrerin herzlich aufgenommen. Die 36-Jährige sagt: „Die Anfangswochen waren für mich sehr turbulent und aufregend. Es galt, viel Neues kennenzulernen, viele interessante, neue Menschen, viele Gesichter und Geschichten. Ich hatte viel damit zu tun. Und das war und ist mir das Wichtigste für den Anfang – zu fragen, zuzuhören, zuzuordnen, meinen neuen Pfarrbereich zu entdecken und zu verstehen.“

Hanna Jäger versteht sich in ihrer neuen Aufgabe als Teamspielerin. Und sie hat Pläne, die sie gemeinsam mit den Menschen aus ihren Gemeinden in Angriff nehmen möchte. Sie wird die Zusammenarbeit mit den Kitas der Region und der Grundschule in Schildau suchen. Auf ihrer Agenda steht auch eine „erfrischende geistliche Arbeit mit Familien, Kindern, Konfirmanden und Jugendlichen“ – darin sieht sie eine „Zukunftsperspektive für Kirche“ allgemein. Gemeinsam mit Pfarrerin i.E. Ann-Sophie Schäfer hat sie schon erste Projekte seit September umgesetzt: Regionale Konfirmandenarbeit, oder monatliche „teen-nights“ in der Arche Weidenhain – dies alles mit dem Blick auf eine offene Jugendarbeit in der gesamten Region.

Doch auch die ältere Generation soll sich bei ihr gut aufgehoben fühlen. Sie möchte sie mit einbeziehen in ihre zukunftsorientierte Arbeit, will generationsübergreifende Begegnungen schaffen, denn das „alte Wissen und die Erfahrungen der Menschen aus ihrem Leben mit Gott sind ein echter Schatz in unserer Gemeinde.“