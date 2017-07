Als der AZV mal für sich selber baute

Torgau. In diesen Tagen sorgt der Trink- und Abwasserzweckverband Torgau-Westelbien als Bauherr für eine der größten innertädtischen Baustellen seit Langem.

Damit feiert der Verband quasi Baustellen-Jubiläum. Denn vor genau 20 Jahren lief ein Großprojekt an, das den Verband ähnlich beschäftigte. Denn in den Jahren bis 1997 war klar geworden, dass die damaligen Räumlichkeiten des Verbands weder vorne noch hinten reichten.

Am Wasserturm sollte also ein neues Gebäude entstehen. Kostenpunkt damals: rund 2,5 Millionen D-Mark. Weil das alte dafür zunächst weggerissen werden musste, hieß es Koffer packen für die Belegschaft. Der Meister Rohrnetz, schrieb die Heimatzeitung, zog ins Wasserwerk nach Mehderitzsch. Ein Großteil der Verwaltung zog ins Klärwerk im Repitzer Weg – oder zumindest in den ausgebauten Dachboden eines der dortigen Gebäude.