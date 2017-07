Als der Wagen durchs Wasser fuhr, brach das Rad

Das Flachglaskombinat gab es noch nicht, die Felder gingen bis zur alten Glashütte. Es ging alles mit Pferd und Wagen, also war diese Furt schon von Vorteil. Neben der Furt war eine Brücke, nein besser gesagt ein Steg, nicht sehr vertrauenserweckend, morscher Belag, verrostete Träger, aber als Kind denkt man noch nicht darüber nach, was passieren könnte. Wenn wir mit den Pferdewagen bei hohem Wasserstand durchfuhren, konnte es einem schon anders werden.

Bei hohem Wasserstand war die Fließgeschwindigkeit entsprechend größer, oft standen die Pferde bis an den Bauch im Wasser, sodass man glaubte, die Strömung würde Pferd und Wagen gleich mitreißen, aber die Bauern waren erfahren genug, um die Situation einzuschätzen. Doch bei aller Vorsicht passierte es dann genau bei einer solchen Durchfahrt, dass das Rad brach. Der ganze Wagen war aus Holz, lediglich die Räder waren mit einem Metallreifen ummantelt.

Wir hatten gerade Futterrüben geladen und wollten sie zum Schnitzeln bringen, die dann verfüttertet werden sollten. Nun war eine solche Reparatur nicht so einfach wie heute. Wagenheber drunter, Rad ab, Rad drauf und weiter geht´s, zumal der Wagen etwa fünfzig Zentimeter im Wasser stand. Es gab nur eine Möglichkeit, die Situation zu retten. Es musste ein neuer Wagen her, um die Rüben umzuladen, aber woher? Der zweite Wagen stand auf dem Hof, mit Mist beladen, der eigentlich am nächsten Tag aufs Feld sollte.

Es gab noch eine zweite Möglichkeit: zum Volksgut gehen, dort gab es einen Stellmacher, der vielleicht ein solches Rad zur Verfügung stellen könnte, dass hieß aber, mit dem Gutsverwalter Schulze zu sprechen. Das Verhältnis war aber nicht das Beste, seit Jahren gab es Streit über Fruchtfolge, Wegerechte und andere Nicklichkeiten.

Das durfte jetzt aber keine Rolle spielen. Der Gutsverwalter wäre in der Lage gewesen, schnell Abhilfe zu schaffen. So ging der Bauer diesen Gang, der ihm nicht leicht fiel. Schulze stand auf seiner Freitreppe in Gutsherrenmanier, er genoss die Situation merklich, natürlich, „konnte“ er nicht helfen. Dies alles würde sich noch verschärfen, denn der Große Teich sollte abgelassen werden, also müsste der Wasserstand zeitnah steigen. Durch die Hilfe eines Nachbarbauern konnten mit einem geliehenen Wagen die Futterrüben umgeladen werden. Das hatte natürlich den Nachteil, dass der Wagen leichter wurde und bei höherem Wasserstand die Strömung zunahm. Die Gefahr des Abtreibens des Wagens stieg Zentimeter um Zentimeter, der Wagen wäre unwiderruflich verloren.

Natürlich hatte dieses Mißgeschick die Runde gemacht, so dass sich nach und nach „Experten“ einfanden. Natürlich waren die Ideen und Ratschläge gut gemeint, aber nicht zu verwirklichen. Es begann zu dämmern, in zwei Stunden würde es dunkel sein. Der Wasserstand war um fünf Zentimeter gestiegen. Sollte es nicht gelingen den Wagen aus der Furt zu ziehen, würde wohl aus dem Wagen bis zum Morgen ein Floß geworden sein und sich unwiederbringlich Richtung Welsauer Loch verabschiedet haben. Aber wie so oft, ist die Not am größten, ist die Hilfe am nächsten. Auf der Straße nach Repitz näherte sich ein Traktor.

Der Bauer schickte mich zur Straße, um den Traktoristen zu bitten, den Wagen aus der Furt zu ziehen. Egal wie, es musste gerettet werden, was noch zu retten war. Obwohl die Gefahr bestand, den ganzen Wagen zu zerreißen, aber immer noch besser, als den ganzen Wagen zu verlieren. Eine Reparatur wäre auf jeden Fall günstiger als eine Neuanschaffung. Diese Aktion verlief doch besser als wir dachten. Der Wagen wurde in einem Stück ans andere Ufer gebracht ohne größere Schäden.

Der Traktorist war aus Döbern, er arbeitete dort bei der MTS. Er bemerkte fast beiläufig, das gerade dieser Tage die LPG solche Leiterwagen ausrangierte, zum Teil waren sie schon demontiert. Das war natürlich ein Wink des Himmels.

Der Bauer machte sich auf den Weg nach Döbern. Dort kam er sprichwörtlich in letzter Minute an. Das Oberteil war schon demontiert, aber das Fahrgestell war noch vollständig, also konnte er nach einer Spende für die Kaffeekasse die Räder mitnehmen.

So war nicht nur der Wagen gerettet, sondern hatte er noch Ersatzräder. Wochen später hatte der Stellmacher des Volksgutes ohne Wissen des Verwalters, gegen einen Sack Weizen, das Rad repariert. Es gab noch viele Fahrten durch diese Furt, aber bei jeder Durchfahrt waren die Bilder wieder da.

Wenn ich heute durch Gärten oder an Wochenendhäuser vorbei gehe, sehe ich oft solche Räder, die dort dekorativ gestaltet wurden. Sozusagen von einer Existensbedrohung zu einer modischen Verarbeitung, ein Gebrauchsgegenstand, mehr oder weniger ein Blickfang für den neidischen Nachbarn.