Als die Kindertagesstätte zur Baustelle wurde

Trossin. Es ist geschafft! Die rund 70 Kinder der Kita „Biberburg“ Trossin haben ihre angestammten Gruppenräume wieder bezogen. Die Baufirmen sind abgerückt. Hier und da riecht es noch ein bisschen nach Farbe. Alles sieht ordentlich aus. Doch viel wichtiger: Die Einrichtung entspricht jetzt endlich den Vorgaben hinsichtlich Brandschutz und Sicherheit. Und darum ging es ja bei der Großinvestition, deren bauliche Umsetzung gut ein Jahr gedauert hat. Rund 500 000 Euro kostete es, sämtliche Mängel abzustellen und die Auflagen der übergeordneten Behörden zu erfüllen.



Zehn Firmen waren von Sommer 2016 bis Sommer 2017 im früheren Schulgebäude aktiv, das seit rund 13 Jahren Kindertagesstätte ist. „Wir haben im Feuerwehrgebäude begonnen“, erklärte Heike Hagemann vom Planungsbüro. Am Hausaufgabenraum wurde eine zweite Fluchttreppe installiert. Die andere Fluchttreppe aus Holz am Südflügel, über die Jahre ziemlich verwittert, wurde durch eine Metallkonstruktion ersetzt. „Wir mussten Türen erneuern, Sicherheitsglas in die Fenster bringen und Geländer als Fallschutz montieren“, zählt die Planerin auf. Gerade die alten Türen standen im Mittelpunkt der Beanstandung. Die neuen sind so konstruiert, dass Flammen und Rauch über einen gewissen Zeitraum wirksam abgehalten werden können. Es gibt jetzt eine moderne Hausalarmanlage mit Brand- und Rauchmeldung. Flure sind in separate Abschnitte unterteilt mit Rauchabzug im Treppenhaus. Recht anspruchsvoll war auch, den Dachboden im Mittelbau mit Balken- und Deckenkonstruktion entsprechend den Anforderungen umzugestalten.



„Die baulichen Eingriffe hatten zur Folge, dass hier und da Fliesen ersetzt, Wände gemalert und Fußböden wieder in Ordnung gebracht werden mussten“, gibt Kita-Chefin Maria Kitze einen Überblick über das Ausmaß der Arbeiten. Die Kinder-Gruppen zogen vorübergehend in andere Gebäudeteile um, was ebenfalls Einschränkungen zur Folge hatte. Insgesamt war der Umbau bei laufendem Kita-Betrieb eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Umso stärker die Freude jetzt: Im Mai bzw. Juni kehrte so langsam wieder Normalität und Alltag ein, waren die Gruppen zurück in ihren alten Räumen. „Für alle Interessierten und Eingeladenen gab es am 21. Juni einen Tag der offenen Tür“, so Maria Kitze. Jeder konnte sich davon überzeugen, was in der „Biberburg“ alles gemacht wurde. Ein Kuchenbasar besserte die Kasse des Fördervereins auf und alle Baubeteiligten ernteten den Dank des Bürgermeisters.



Apropos „Biberburg“: Einige Mamas und Papas zeigten in einem Elternprojekt künstlerisches Talent und zauberten ein tolles Schriftbild an die Hausfassade. Am Dienstag bekam der Spielplatz ein neues Klettergerät und die A.TO sorgte für einen zusätzlichen Höhepunkt zum Ferienbeginn. Das Torgauer Unternehmen lud Vorschule und Hort zu einem Rundgang auf dem Betriebshof ein, sponserte die An- und Abfahrt und überreichte einen digitalen Bilderrahmen. Natürlich waren die Kinder begeistert, mal in einem Müllauto sitzen zu dürfen. In Kürze sehen sich Landesjugendamt und Brandschützer erneut die Kita an, um dann hoffentlich sagen zu können: Jawohl, alles in Ordnung in der Trossiner Biberburg!