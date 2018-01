Als es darauf ankam, reagierten sie blitzschnell

Dommitzsch. Der 12. September bringt den Beweis, dass die Neuanschaffungen der letzten Zeit goldrichtig waren. Es wird der größte Einsatz 2017 für die Dommitzscher Wehr und er verlangt den ausgerückten 23 Kameraden alles ab.

Im Martinikirchhof lodert ein Hinterhaus. Ein Brandmelder hat den Eigentümer 20 Uhr aufhorchen lassen und jetzt zählt jede Sekunde. Das Gebäude steht bereits in Vollbrand, die Flammen sind aber noch nicht durch das Dach geschlagen.

Drei Trupps mit Atemschutz starten den Innenangriff und kämpfen sich mit C-Schläuchen in die Räume vor. Parallel dazu setzen außen die Löscharbeiten ein. Die geballte Kraft und das schnelle Reagieren führen dazu, dass sich der Schaden nur auf dieses Nebengelass beschränkt und alle Nachbargebäude verschont bleiben.

Der Hausbesitzer richtet später ein herzliches Dankeschön an die Feuerwehr. Dieser Brand bleibt zum Glück einer der wenigen Aufreger in den zurückliegenden zwölf Monaten, wie Wehrleiter Bernd Schlobach bei der Jahreshauptversammlung am Freitag feststellt. 44 Einsätze verzeichnen die Dommitzscher 2017. Davon lediglich vier Brände: Zweimal waren Wohnungen betroffen, einmal brannte eine Laube in Falkenberg und einmal musste Ödland abgelöscht werden.

Die 24 Hilfeleistungen – die im Diensttagebuch stehen – umfassen vieles, von der Ölspur über das Beseitigen umgestürzter Bäume bis hin zum Abpumpen von Wasser bei Starkregen. Die zwei Verkehrsunfälle, zu denen man ausrücken musste, blieben glücklicherweise ohne große Folgen für die Betroffenen. Sie erlitten nur leichte Verletzungen. Sechs ABC-Einsätze machten das Agieren außerhalb von Dommitzsch erforderlich. Vier Übungen liefen planmäßig. Darüber hinaus komplettieren zwei Tierrettungen und zwei Fehlalarme die Statistik.

Bernd Schlobach wagte schon mal eine Prognose: „2018 kommen garantiert mehr Einsätze. Allein der Orkan am Donnerstag sorgte bereits für neun separate Hilfeleistungen.“

Der Wehrleiter blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück, was die Anschaffungen betrifft. Im Januar 2017 wurde ein neues Wechsellader-Fahrzeug mit 10 000 Liter Wasser an Bord übergeben, vier neue Pressluftatemgeräte kamen genauso hinzu wie ein hydraulisches Rettungssystem (Ersatzbeschaffungen). Höhepunkt war die Übergabe einer neuen gebrauchten Drehleiter. Auch eine Landfunkstelle wurde in Betrieb genommen.

Schlobach versäumte es in diesem Zusammenhang nicht, einen Dank an die Stadt zu richten, die mit den Investitionen Weitsicht bewies. „Wir haben eine externe Gefahrenanalyse in der Gemeinde durchgeführt. Sie bewertet, welche Gefahrenlagen es in den Orten gibt und welche Technik dazu im Ernstfall benötigt wird.“ Es sei gut, wenn die Wünsche an Investitionen nicht von der Feuerwehr selbst, sondern von einem kompetenten Dritten kommen. Die FFW verfügt über 46 aktive Kameraden (Altersdurchschnitt 37 Jahre) und 48 Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung.