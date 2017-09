Als in Belgern die Flaschen flogen

Torgau. Ohne Urteil endete die Hauptverhandlung beim Amtsgericht Torgau für den Angeklagten Hellmut A. (Name von der Redaktion geändert). Der Mann aus einem Dorf bei Belgern musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.



Der Angeklagte wirkte im Gerichtssaal entspannt. Entsprechend locker war er gekleidet, denn er erschien in knielangen Hosen und T-Shirt vor den Juristen. Er benahm sich so, als sei er auf der Anklagebank fehl am Platz. Bei der Aussage des mutmaßlich Geschädigten Karsten O. (Name von der Redaktion geändert) lächelte er mehrfach und schüttelte ungläubig den Kopf. Nach den Angaben zu seiner Person (31 Jahre, ledig, kinderlos, arbeitslos, keine Berufsausbildung) machte der Mann zunächst von seinem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch. Dafür kamen der Geschädigte und drei Zeugen zum Zug.



Was war passiert in der Nacht vom 22. zum 23. Juli 2016 gegen 0.30 Uhr in einer Straße der Innenstadt von Belgern? Nach einem Streit soll der Angeklagte dem Geschädigten Karsten O. eine kaputte, halslose Bierflasche an den Kopf geworfen haben. Dabei habe sich laut Anklageschrift der geschädigte Mann einen Bluterguss am Kopf zugezogen. Klingt glaubhaft, wird aber schon nach den ersten Sätzen des Karsten O. als Zeuge in Frage gestellt, ausgerechnet vom angeblichen Opfer des Flaschenwurfs.



„Es war kurz nach Mitternacht. Auf der Straße vor dem Haus, in dem wir wohnen, war es wieder einmal wie an den letzten Tagen laut. Ich wollte meine Ruhe haben, auch weil ich nach der Spätschicht erst kurz zu Hause war. Aber die Leute haben erneut Krach gemacht. Unser Kind wurde sogar wach davon. Ich rief runter, dass sie Ruhe geben sollten. Dabei habe ich mich vor allem mit dem Angeklagten gegenseitig angepöbelt. Ich schrie aus dem Flurfenster, dass sie ihre Schnauzen halten sollten. Dabei ist mir meine Bierflasche aus der Hand geglitten und runtergefallen. Der Angeklagte hat die kaputte Flasche zurückgeworfen, aber nur die Hauswand einen Meter unter dem offenen Fenster getroffen. Ich hätte die Polizei nicht alarmiert. Aber neben mir stand meine Freundin mit dem Kind auf dem Arm. Da habe ich die Polizei dann gerufen.“ Im Gegensatz zu seiner Aussage bei der Polizei sagte Karsten O. vor Gericht überraschend etwas anderes. Und zwar, dass er nicht von der Flasche getroffen wurde und demzufolge auch keine Verletzungen erlitten habe. Er habe lediglich ein paar Glassplitter abbekommen und wiederholte: „Mir ist nichts passiert.“ Von einer Beule am Kopf war vor Gericht ebenfalls keine Rede mehr.



Die Freundin des Geschädigten und Mutter des gemeinsamen Kindes fühlte sich vom Angeklagten provoziert. „Es war eine Gruppe, die vor dem Haus Lärm machte. Ich hatte sie gebeten, nicht so laut zu sein. Als mein Freund etwas runtergerufen hat, provozierte uns der Angeklagte. ,Bringt uns doch euren Sohn runter, ich steh auf kleine Kinder’, rief dieser Mann“, sagte die Frau vor Gericht aus und ergänzte: „Der Angeklagte war der einzige aus der Gruppe, der auf unser Rufen reagiert hat. Er versuchte, die Flasche in unser Fenster zu werfen. Zum Glück hat er es nicht geschafft. Mein Freund hatte nur eine kleine Schramme am Kopf von den Glassplittern. Für mich ist es trotzdem eine schwere Körperverletzung.“ Nach diesem Satz der Zeugin lachte der Angeklagte vor sich hin.





Eine weitere Zeugin, allerdings aus der Gruppe des angeklagten Hellmut A., wollte vor Gericht nichts sagen, weil sie sich nach einem Jahr nicht genau erinnern könne, zumal sie nicht nüchtern gewesen sei. „Ich weiß nur, dass eine Flasche von oben geflogen kam und ich plötzlich nasse Füße hatte.“ Der Richter fragte sie, ob sie gesehen hat, dass der Angeklagte die Flasche zurück nach oben geworfen habe. Sie blieb bei ihrer Aussage, dass sie es nicht mehr wisse. Kommentar des Richters: „Es ist nicht nachzuvollziehen, dass sie sich nicht erinnern können.“



Der Angeklagte brach sein Schweigen, als der Richter ihn fragte, warum er nach dem Flaschenwurf aus dem Fenster des mutmaßlich Geschädigten nicht zur Polizei gegangen sei und antwortete: „Ich habe darin keinen Sinn gesehen. Es ist doch nur eine Flasche runtergefallen und ich habe die Scherben beiseite geschoben.“ Das könnten doch zwei Frauen aus seiner Gruppe und der Mann, der als Zeuge nicht vor Gericht erschienen, bestätigen.



Nach diesen Aussagen entschied der Richter, die Hauptverhandlung zu unterbrechen und die genannten zwei Frauen sowie den unentschuldigt fehlenden Mann für die Fortsetzung der Hauptverhandlung als Zeugen zu laden. Zudem wies der Richter darauf hin, dass es in dieser Verhandlung nicht mehr um den Tatvorwurf der gefährlichen Köperverletzung, sondern um versuchte Körperverletzung gehe, weil der mutmaßlich Geschädigte offenbar keine Verletzungen davon getragen habe. Zumal auch die Polizei bei ihrem Eintreffen nach dem Streit keine Verletzungen bei Karsten O. feststellte.



„Im Zweifel für den Angeklagten“ – beschreibt den strafprozessualen Grundsatz, dass ein Angeklagter nicht verurteilt werden darf, sondern freizusprechen ist, wenn dem Gericht Zweifel an seiner Schuld verbleiben. So sah es vor der zweiten Hauptverhandlung aus, wenn sich nicht noch durch die drei neuen Zeugenaussagen eine andere Situation ergeben hätte. Doch auch die zweite Auflage vor Gericht musste unterbrochen werden, sodass es nun zur dritten Hauptverhandlung kommt, weil erneut Zeugen fernblieben. Allerdings verlas der Richter in Hauptverhandlung zwei einen zusätzlichen Anklagesatz. Der Angeklagte muss sich nun für eine weitere mutmaßliche Straftat verantworten. Helmut A. hatte den Geschädigten Karsten O. nach dessen Befragung durch die Polizei später auf der Straße angepöbelt: „Was hast du bei der Polizei für einen Scheiß erzählt“ und soll ihm sogar eine Backpfeife verpasst haben.