Alte Liebe rostet nicht

Graditz. Oberstutenmeister Hans-Joachim Smirek traut seinen Ohren und Augen nicht: Geradewegs will er in Graditz die Straße zum Gestüt überqueren, als er ein Motorengeräusch wahrnimmt. Irgendwie kommt ihm dieses ungewöhnlich vor, wiederum aber auch bekannt. Es nähert sich – er schaut in die Richtung – und reibt sich schier die Augen: Wenige Meter vor ihm hält ein rot-weißer Barkas B 1000 mit der Aufschrift „Feuerwehr“.



Smirek, seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlicher Floriansjünger, weiß sofort, dass er gerade etwas sieht, was eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte. Es ist das einstige Einsatzfahrzeug der Graditzer Feuerwehr, Baujahr 1979. Im Jahr 1981 wurde es an die Ortswehr ausgeliefert und war bis 2003 zuverlässig im Einsatz. Dann wurde es abgegeben , verschwand gewissermaßen aus dem Gesichtsfeld des Graditzer - und steht plötzlich einfach wieder da.



„Ist er‘s oder ist er‘s nicht?“, fragt sich Smirek nochmals. Die Antwort kommt prompt von vier jungen Männern, die dem Fahrzeug entsteigen und ihm lachend gegenüberstehen: „Wir haben ganz in der Nähe ein Musikfestival besucht und wollten einfach mal in der Heimat unseres Autos vorbeischauen“, hört Hans-Joachim Smirek den Fahrer des B 1000 sagen.

"Ein Gefühl wie damals, als wir das Fahrzeug in unserer Feuerwehr hatten", schwärmt Hans-Joachim Smirek.

Beim Hören dieser Worte verzieht sich die immer noch ungläubig ausschauende Miene des Oberstutenmeisters und Feuerwehr-Kameraden Smirek zum breiten Lachen, bei dem jedes Haar seines dunklen Vollbartes zu wippen scheint. Dann aber sprudeln die Worte nur so aus ihm heraus: „Das gibt‘s doch nicht. Ich will es ja gar nicht glauben. Wir waren alle fest überzeugt, dass dieses Fahrzeug gar nicht mehr existiert, und jetzt ist es hier!“ Er flitzt um den B 1000 herum, besieht ihn von allen Seiten und lobt: „Top in Ordnung, als wäre er erst gestern vom Platz gerollt!“

Freilich entspannt sich nun zwischen Smirek und den unverhofften Gästen ein intensives Gespräch, in dem der alte Besitzer vom neuen Eigentümer Tobias Rudloff aus Düsseldorf hört, was dem geschichtsträchtigen B 1000 zwischenzeitlich widerfahren ist.



Den Innenraum haben die jungen Leute zum Wohn- und Schlafwagen umgebaut.

„Ich habe ihn 2010 per Anzeige im Internet gefunden und gekauft. Als Student hatte ich nicht so viel Geld und musste sicher sein, an dem Fahrzeug viele Dinge selbst reparieren zu können. Mir hat jemand zu einem B 1000 geraten, und dieser hatte lediglich 12 000 Kilometer auf dem Tacho“, berichtet Rudloff.

Ein Blick auf die Armatur zeigt nunmehr 53 000 Kilometer an, und mittlerweile dürften es noch einige Tausend mehr sein, denn Tobias Rudloff und seine Freunde Patrick, Alexander und Ben sind mit dem ehemaligen Graditzer Feuerwehr-B-1000 unterwegs in Portugal, wo sie zuvor schon zweimal mit diesem Fahrzeug waren. Der Innenraum wurde deshalb zum Wohnwagen umgebaut. Auch durch Spanien, Italien, Galizien und Holland hat sie das Fahrzeug bisher (fast) zuverlässig gebracht: „Einmal auf der Rückfahrt von Portugal ging es kaputt, aber zu Hause konnten wir ihn wieder fit machen. Er hat seitdem einen nagelneuen Wartburg-Motor“, lässt Rudloff wissen – und öffnet die Motorhaube für Hans-Joachim Smirek.



Dieser kommt aus dem Staunen nicht heraus, fachsimpelt mit den Jungs und nimmt allzu gern das Angebot an, sich für einen Moment auf den Fahrersitz zu setzen. Mit verzücktem Gesicht streicht Smirek übers Lenkrad und schwärmt: „Das ist ein Gefühl wie damals. Wirklich alles noch 1-A in Ordnung, der ist in guten Händen!“

Das hört Tobias Rudloff gern. Sein Studium hat er längst beendet und arbeitet als Umweltingenieur. Den B 1000 will er jedoch nicht gegen ein moderneres Fahrzeug eintauschen: „Während andere Autos auf Portugals unbefestigten Wegen streiken, kurvt dieser hier vergnügt und sicher umher.“ Außerdem, so verrät er, werde der Barkas vielerorts bewundert: „Kaum ein Portugiese hat je zuvor so einen Wohnwagen gesehen!“

Ein nagelneuer Wartburg-Motor wurde eingebaut, damit läuft das Fahrzeug wieder wie am Schnürchen - und ist gegenwärtig in Portugal unterwegs.