Alter Chef, neues Positionspapier

Delitzsch/Nordsachsen. Der Bundestagsabgeordnete Marian Wendt aus Torgau ist beim Kreisparteitag der Christdemokraten am vergangenen Freitag als Kreisvorsitzender bestätigt worden. Das teilte die Partei mit. Gleichzeitig schlugen die Parteimitglieder nach TZ-Informationen Frank Kupfer und Romina Barth für die Wahl in den Landesvorstand vor, der am 9. Dezember in Löbau gewählt wird. Beide arbeiten aktuell schon in dem Gremium.



Mit zehn neuen Namen versehen ist seit Freitag der 19-köpfige Kreisvorstand, der ebenfalls in Delitzsch gewählt wurde. Zu stellvertretenden Kreisvorsitzenden wurden René Kinnigkeit (Rackwitz), Dr. Christiane Schenderlein (Taucha), Uwe Hofmann (Eilenburg) und Florian Stehl (Cavertitz) gewählt. Als Kreisschatzmeister wurde Manfred Heumos (Schkeuditz) bestätigt. Neu gewählte Beisitzer sind Patrick Brzoska (Delitzsch), Florian Kern (Laußig), Alexander Schöne (Taucha), Albert Pfeilsticker (Oschatz), Axel Wohlschläger (Löbnitz), Prof. Dr. Willy Spanjers (Belgern-Schildau), Thomas Hartmann (Zschepplin), Lothar Forstner (Dommitzsch), Mario Gräfe (Zschepplin), Matthias Müller (Wermsdorf), Jörg Kiesewetter (Delitzsch), Dr. Eckhard Rexroth (Mügeln), Rayk Bergner (Schkeuditz), Jochen Pulver (Beilrode) und Matthias Grimm-Over (Torgau), zählt die CDU-Pressemitteilung auf.



In den umfassenden politischen Diskussionen des Parteitags ging es Beobachtern zufolge beherzt zur Sache. „Frank Kupfer MdL kritisiert den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Flüchtlingsfrage scharf – Stadt- und Kreisrat Matthias Grimm-Over hält innerparteiliche Demokratie in der CDU für verbesserungswürdig, weil die Kehrtwende in der friedlichen Nutzung der Kernenergie, die Grenzöffnungen in der Flüchtlingsfrage und die Frage der Ehe für alle stets kurzfristig ohne Basisbeteiligung erfolgt sind“, berichtete Kreisvorstands-Mitglied Albert Pfeilsticker via Facebook.



Etwas allgemeiner hält es da die offizielle Mitteilung, wonach die Bundestagswahl ausgewertet und der angekündigte Rücktritt des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich besprochen worden sei.

Informiert hat die CDU auch über die Erarbeitung des Positionspapiers „Sicheres und gutes Leben in Nordsachsen – Analyse und Ausblick im Nachgang der Bundestagswahl 2017“, das in den Ortsverbänden in den nächsten Wochen diskutiert und ergänzt werden soll. Es sei als Grundlage für den am 17. November 2017 in Eilenburg terminierten Sonderparteitag mit dem Gast Michael Kretschmer vorgesehen, heißt es weiter.



Marian Wendt erklärt zum Positionspapier: „Politik und Verwaltung müssen mutiger entscheiden. Wichtige Infrastrukturprojekte wie der Ausbau der Bundesstraßen 87, 169, 2 und die Ortsumgehung Wellaune, aber auch der Breitbandausbau müssen zügig vorangetrieben werden. Die Menschen im Land sind es leid, dass wichtige Projekte lange dauern, bis alles abgewogen und zu 100 Prozent geprüft ist.

Es gilt unnötige Hürden zum Ausbau des Zusammenlebens von Mensch und Natur (beispielsweise am Werbelinsee) abzubauen. Die zumindest teilweise Inbetriebnahme von Projekten mit späterer Nachsteuerung halte ich für wichtiger, als die Mentalität, erst bei vollständiger Klärung aller Bedenken und Eventualitäten anzufangen. Ein gemeinsames Zieldenken für ein visionär zu entwickelndes Nordsachsen wünsche ich mir auf allen Ebenen.“ In Sicherheitsfragen müsse die Politik vor allem klare Antworten geben und ein klares Konzept vorweisen. Dazu gehöre die Schaffung von ausreichendem Personalbestand bei Polizei und Ermittlungsbehörden. Auch der Lehrermangel müsse dringend beseitigt werden. Alle Schüler sollen in modernisierten und digitalisierten Bildungseinrichtungen lernen dürfen, egal ob in Städten oder in ländlichen Regionen.



Die CDU als Volkspartei müsse auch kommunikationsseitig wieder näher an den Menschen sein. „Auch ganz persönlich werde ich meine Kommunikationsschwerpunkte anpassen und andere Formen der Gesprächsangebote angehen“, kündigte der Torgauer an.