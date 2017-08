Alter Hase mit neuen Entwicklungen

Langenreichenbach. Nachdem sich die Jury des Dorfwettbewerbs am Donnerstag-Vormittag auf eine Tour durch das in Wettbewerbsangelegenheiten noch jungfräuliche Dörfchen Wörblitz aufgemacht hatte, war die achtköpfige Kommission am Nachmittag zu Gast bei einem alten Hasen. Das achte Mal bekam Langenreichenbach nun bereits Besuch von dem Gremium, auch gewonnen hat das kleine Dorf zwischen Schildau und Mockrehna bereits mehrmals. Und natürlich, trotz oder wegen dieser beachtlichen Erfolge in der Vergangenheit, hatten die Langenreichenbacher auch dieses Jahr wieder den Anspruch, ihr Dorf von seiner allerbesten Seite zu zeigen.



Doch trotz all der Routine, die Langenreichenbach mittlerweile bei der Teilnahme am Dorfwettbewerb hat, eine gewissen Aufregung war im Heidelbachsaal doch zu spüren, als sich dort Dorfgemeinschaft und Gremium trafen. In einer sehr umfassenden Rede stellte Ortsvorsteher Detlef Bölke sein Dorf und die Menschen darin vor. Zwar war vieles für die langjährigen Jurymitglieder nicht neu, doch einige Entwicklungen, die diese noch nicht kannten hielt Bölke nichtsdestotrotz parat. Dementsprechend interessiert hing die Kommission an den Lippen des Ortsvorstehers. Besonders Kristina Gehrt lauschte aufmerksam den Ausführungen. Als frisch gebackenes Jurymitglied war das allererste Mal in Langenreichenbach. „Aber ich muss sagen, bisher habe ich einen sehr guten Eindruck“, sagte sie nach Bölkes Rede. „Und dementsprechend bin ich jetzt auch auf unsere Tour durch das Dorf gespannt.“



Doch bevor zu dieser aufgebrochen wurde, übergab Ortsvorsteher Bölke noch einmal das Wort an die treibenden Kräfte Langenreichenbachs. „Bei uns stehen die Dorfgemeinschaft und das Beisammensein im Vordergrund“, sagte Denkmaldoktor Frank Pastille, der sich vor zwei Jahren des Langenreichenbacher Gutshauses angenommen hat. Zwar wohnt er nicht direkt im Dorf, die Herzlichkeit sei ihm jedoch in seiner Zeit hier trotzdem aufgefallen. Und Mathias Kirchhof von den Agrargesellschaft Langenreichenbach betonte noch einmal, wie wichtig für ihn doch die Zusammenarbeit der ansäßigen Firmen mit den Vereinen im Dorf sei. „Wir unterstützen jeden, der sich an uns wendet. Wenn ein Problem lösbar ist, dann lösen wir es“.



Die Tour durch das Dorf absolvierten die Jury, die Vertreter der Vereine, Detlef Bölke und alle anderen interessierten Bürger wie schon 2014 mit Fahrrädern. Erste Station: das alte Gutshaus. Hier wartete bereits der Denkmaldoktor auf die neugierigen Gäste und erzählte die bewegte Geschichte des historischen Bauwerks. Von dem geplanten Abriss und dem Aufschrei der Bevölkerung bis hin zu seiner Arbeit, die er jetzt hier leistet. „Wir machen in kleinen Schritten weiter, bis jemand kommt, der es haben will. Wir wollen es so schön machen, dass sich jemand verliebt.“



Weiter ging es zu den neu entstandenen Eigenheimen am Rande des Ortes und dann direkt ab zur Kirche. Doch ehe sich die Reisegruppe ins Innere dieser begeben konnte, lenkte Detlef Bölke ihre Aufmerksamkeit auf einen großen Stein auf der Wiese vor der Kirche. „Wir haben immer versucht, etwas aus unserem Gasthaus zu machen, aber es hat nie funktioniert“, holte er aus und erläuterte den Zuhörern die Geschichte bis hin zu Abriss 2015. Und an eben jenen Abriss vor zwei Jahren soll in Zukunft auch die Gedenktafel an dem Findling vor der Kirche erinnern, welche Detlef Bölke stolz im Rahmen der Ortsbegehung einweihte. „Wir dachten uns als Ortschaftsrat, man soll wissen, was hier einmal war.“



Nachdem Kirche, Schmiede und Schalmeienvereinshaus besichtigt worden waren, kam die Gruppe an ihrer letzten und für viele auch beeindruckendsten Station an: dem Kindergarten Sausewind. Mit seinem riesengroßen und wunderschön gestalteten Garten zog dieser die Besucher in seinen Bann und ließ so manche Jurymünder offen stehen. „Also dieser Kindergarten ist wirklich ein wahres Paradies“, sagte Kristina Gehrt aus der Kommission. „Wirklich unbeschreiblich.“ Generell schien die Kommission auch in diesem Jahr wieder sehr von Langenreichenbach angetan zu sein. Zwar ließ die Jury rund um Uta Seidel kaum etwas durchblicken, den guten Eindruck den das Dorf bei ihnen hinterlassen hatte, merkte man den Mitgliedern jedoch an.