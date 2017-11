Alter Konsum (fast) wie neu

Im Alten Konsum Rosenfeld geben sich Profi- und Hobbyhandwerker in diesen Tagen die Klinke in die Hand. Nachdem die Baufirma Pege aus Last an mehreren Stellen des Mauerwerks Sanierputz aufgetragen hat, sollen nach Angabe von Renate Brähler-Kollmann, der Vorsitzenden des Rosenfelder Landfrauenvereins, nun noch Farbe an der Wand und ein neuer Fußboden folgen.

Gegenüber der Torgauer Zeitung zeigte sich Brähler-Kollmann froh, dass sich auch der Rosenfelder Carnevalsverein und der erst vor etwa einem Jahr gegründete Rosenfelder Männerstammtisch an den Arbeiten beteiligen. Letzterer treffe sich ein Mal im Monat. Bereits seit einigen Tagen verfügt das Vereinsdomizil an der Ortsdurchfahrt über eine Rampe, die Rollstuhlfahrern und Personen mit Rollatoren einen leichteren Zugang ermöglicht.