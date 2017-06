Altes und Modernes vereint

Köllitsch. Zweifellos: Diese Landwirtschaftstechnik, die da auf den Hof getuckert kam, ist bereits im wohlverdienten Rentenalter. Dass sie dennoch in der vergangenen Woche den Weg ins Köllitscher Lehr- und Versuchsgut fand, hat einen einfachen Hintergrund.



Und dieser liegt auch schon wieder mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Seit der Übernahme des ehemaligen VEG Tierzucht Köllitsch durch den Freistaat Sachsen sind inzwischen 25 Jahre vergangen. Durch zahlreiche von Bund und Land finanzierte Investitionen hat sich Köllitsch zu einem länderübergreifenden Kompetenzzentrum für die berufliche Bildung sowie die angewandte landwirtschaftliche Forschung entwickelt.



Am 10. Juni soll dies nun groß gefeiert werden. Beim Tag der offenen Tür will sich die Einrichtung mit ihren Aufgaben und aktuellen Ergebnissen in der beruflichen Bildung, den Versuchsanstellungen sowie der praktischen Demonstration zukunftsfähiger Lösungen der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Auch die modernisierten beziehungsweise neugebauten Lehrwerkstätten können an jenem Tag besichtigt werden. Eröffnet wird die „Geburtstagsfeier“ um 10 Uhr durch Staatssekretär Herbert Wolff und den Präsidenten des Landesamts für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Norbert Eichkorn.



Neben jener alten Landwirtschaftstechnik, die von Mitarbeitern des Lehr- undVersuchsguts vom Schlepper- und Oldtimerverein Koßdorf abgeholt wurde, wird es auch reichlich neue Technik zu bestaunen geben. „Auch die Tierschauen werden bei den Besuchern wieder gut ankommen“, ist sich LVG-Leiter Ondrej Kunze sicher.