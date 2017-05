Am Österreicher geht wieder die Post ab

Motorsport. Am heutigen Samstag und morgen richtet der MSC Pflückuff das 41. Internationale ADAC Motocross aus, in dessen Rahmen am Sonntag zwei Läufe zur Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) der Seitenwagen sowie zwei Läufe zur Quad-IDM ausgefahren werden.

Fast 30 Seitenwagen-Teams aus sieben Ländern sind am Start. In den Rennen wird es wieder rasant, actionreich und spektakulär zugehen. Gespickt wird das Rennwochenende mit Läufen zur Sachsenmeisterschaft in diversen Soloklassen (alle Samstag). Im Rennen der Master-Klasse sind viele Fahrer aus der Region vertreten.



Am Sonntag wird das Programm noch mit zwei Läufen zur Serie Youngster MX2 ergänzt. Der Samstag- wie auch Sonntagvormittag ist für das Training reserviert. Der veranstaltende MSC Pflückuff erwartet insgesamt rund 200 Fahrer und Teams aus fast zehn Ländern. Kurzfristig hat auch noch das Weltklasse-Seitenwagen-Team Daniel Willemsen mit Robbie Bax aus den Niederlanden gemeldet.



Das Team sucht vor allem die Starts in der Weltmeisterschaft, dort stehen sie auf dem 3. Platz mit minimalen Punktunterschieden zu den vor ihnen liegenden Gespannen. In der internationalen deutschen Seitenwagen Meisterschaft sind sie nur bei zwei Veranstaltungen gestartet und haben drei Laufsiege erringen können.



Der derzeitige Spitzenreiter Kristof Sandermans aus Belgien mit Lauris Daiders aus Lettland haben 5 Laufsiege erzielt. Zwischen den beiden Gespannen wird es einen spannenden Kampf um den Tagessieg geben.