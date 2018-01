Am 15. Februar wird nicht gerüttelt

Langenreichenbach. Es bleibt dabei: In Langenreichenbach halten Ortschaftsrat und Gemeindekirchenrat an dem Ziel fest, im kommenden Monat termingerecht einen Fördermittelantrag für die Sanierung des alten Pfarrgebäudes bei der LEADER-Region Dübener Heide auf die Beine zu stellen.



Bei einer gemeinsamen Vor-Ort-Beratung am vergangenen Freitag hatten sich die Teilnehmer dazu verständigt, den Einreichungstermin 15. Februar unbedingt halten zu wollen. Schon am kommenden Freitag, 15 Uhr, ist nach Angabe von Ortsvorsteher Detlef Bölke eine weitere Beratung mit einem Vertreter des LEADER-Regionalmanagements vorgesehen, bei der sich die Langenreichenbacher über Details einer möglichen Förderung beraten lassen wollen.



Erst am 9. Januar wurden im Heidelbachsaal die Ausbaupläne für das altehrwürdige Gebäude im Ortszentrum vorgestellt. Wie die Torgauer Zeitung berichtete, schwebt dem Ortschaftsrat sowie dem Gemeindekirchenrat gleichermaßen eine Art Kinder- und Familienzentrum vor, in dem – ähnlich der Weidenhainer Arche – diverse Freizeitmöglichkeiten angeboten werden können. Über die möglichen Kosten für ein solches Projekt gibt es derzeit nur grobe Schätzungen. Von etwa einer Viertelmillionen Euro war zuletzt die Rede. Ein Großteil davon könnte die Kirche dann über die LEADER-Förderung zurückerhalten.