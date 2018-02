Am Aschermittwoch ist (nicht) alles vorbei

Taura. „Eigentlich schade…!“, da waren sich die Karnevalisten der Gemeinde Belgern-Schildau am vergangenen Mittwoch einig, als es darum ging, ihre Rathausschlüssel dem Stadtoberhaupt zurückzugeben und damit die Faschingssaison als beendet zu erklären!

Die Närrinnen und Narren der Vereine aus Schildau, Sitzenroda, Neußen und Taura schickten jeweils eine Delegation ihres Vereins in das Heidedorf, um offiziell ihren geliehenen Schlüssel wieder abzugeben. Nun ist sie auch schon wieder vorbei, die Zeit der Narren und Jecken. Aber die Tauraer Karnevalisten konnten ihre befreundeten Vereine gleich ein bisschen trösten, denn die Heedeböcke waren noch gar nicht dran … sie begehen ihre Veranstaltung erst etwas nach der Saison am 24./25.2. und luden dazu natürlich alle ein, welche noch immer Lust auf die Narretei haben.

Und schließlich haben die Neußener auch noch was ganz groß zu feiern, und zwar ihr 60-jähriges Jubiläum. Dazu haben sie alle Karnevalsvereine aus dem Kreis zu ihrem Jubiläum sowie gleichzeitig dem diesjährigen Narrengipfel am Samstag eingeladen. Nichtsdestotrotz mussten auch sie ihren Schlüssel wieder mit an den stellvertretenden Bürgermeister Mathias Griem (Bürgermeisterin Petzold ließ sich entschuldigen) abgeben.

Etwas Verwirrung herrschte, als die Schildauer ohne ihren Schlüssel angereist sind, was jedoch kurze Zeit später durch den Tauraer Präsidentinnenvertreter Silvio Elschner unter viel Gelächter aufgeklärt werden konnte. Denn die Schildauer haben zum Auftakt ihren Schlüssel aus irgendwelchen Gründen nicht mit bis in die Gneisenaustadt bekommen. Jedoch haben sich die anderen Vereine „sorgevoll gekümmert“, dass auch auch die Schildauer nicht mit leeren Händen da standen.

So gab es viel zu lachen, zu erzählen und aufzuklären beim anschließenden Vergleich der Vereine. So wurde noch ein kleiner Bowlingwettkampf der Vereine durchgeführt, welche die Schildauer dann aufgrund der speziellen „Auswärtsregel“ für sich entscheiden konnten. Aber in einem waren sich alle einig, denn jeder Verein war mit ihren Veranstaltungen zufrieden und allesamt hatten dabei eine jede Menge Spaß!