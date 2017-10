Am Ende doch nicht schuldig

Die Torgauerin erhielt einen Strafbefehl in Höhe von 30 Tagessätzen zu je 30 Euro, gleichbedeutend mit einem Betrag von 900 Euro, gegen den die Rentnerin in Einspruch ging, sodass es zur Hauptverhandlung kam. Die studierte Ökonomin, Mutter zweier erwachsener Kinder, erhielt den Strafbefehl, weil sie am 13. April dieses Jahres gegen 14.45 Uhr im Nordring Torgau mit ihrem Audi A3 nach dem Rückwärtsherausfahren aus ihrer Parklücke mit einem aus Richtung August-Bebel-Straße kommenden Opel Astra kollidierte und danach angeblich gesetzeswidrig, ohne auf die Polizei zu warten, die Unfallstelle verließ. Dabei soll am Pkw ihrer „Unfall-Gegnerin“ Astrid M. (Name von der Redaktion geändert) ein Kotflügel und eine Tür schwer beschädigt worden sein, sodass ein Schaden von 2787 Euro entstand.

Ihre mutmaßliche unerlaubte Entfernung von der Unfallstelle wies die 63-Jährige vor Gericht zurück. „Ich bin langsam aus der Parkfläche rückwärts in Richtung Straße gefahren. Da kam plötzlich aus Richtung Post der Opel vorbeigerauscht. Ich glaubte, dass dieser Pkw mein Fahrzeug gestreift hatte. Die Person in dem anderen Auto hat nicht gehalten, ist weiter in Richtung Schwimmhalle/Wolffersdorffstraße gefahren. Ich habe danach meinen Audi begutachtet und war zunächst froh darüber, keine Schäden zu sehen. Trotzdem habe ich zehn Minuten gewartet, weil ich es für möglich hielt, dass der oder die Fahrerin des Opels zurück an die Stelle unseres vermeintlichen Berührens kam. Aber das passierte nicht, sodass ich weggefahren bin.“

Umso mehr war Marina U. überrascht, als sie Post vom Anwalt und der Versicherung der Unfallgegnerin Astrid M. bekam. „Die Frau behauptet, sie wäre ausgestiegen. Das hätte ich doch bemerkt“, sagte die Angeklagte. Astrid M. aus einer kleinen Kurstadt in Sachsen-Anhalt, als Zeugin geladen, blieb vor Gericht bei ihrer Aussage. „Ich habe plötzlich beim Befahren dieser Straße ein Geräusch gehört, hielt an, bin ausgestiegen und sah die große Schramme an meinem Auto. Die Frau, die mich mit ihrem Pkw aus der Parklücke kommend berührt hatte, stand auch vor ihrem Auto, fuhr aber plötzlich weg, obwohl ich sie gerufen hatte. Ich habe mir noch schnell ihr Kennzeichen mit einem Kugelschreiber auf die Hand geschrieben“, erklärte die 54-Jährige.

Allerdings räumte die Frau ein, dass die Audi-Fahrerin sie möglicherweise nicht gehört habe, weil sie selbst aufgrund ihrer damaligen Erkältung nicht so laut rufen konnte. Allerdings habe sie auch gewunken. Die Kurstädterin selbst habe danach eine mit ihr verabredete Freundin abgeholt, die ihr riet, bei der Polizei Anzeige zu erstatten, was sie dann getan habe.



Rechtsanwalt Klaus Peter Wöhlermann, der die Angeklagte vertrat, stellte der Zeugin zahlreiche sachliche Fragen, die diese Frau jedoch mehrfach widersprüchlich beantwortete. Kurzzeitig weinte sie sogar. Er sprach seine Vermutung aus, dass die Zeugin von ihrem Lebenspartner, dem Halter des Opels, unter Druck gesetzt wird. „Bekommen Sie Ärger zu Hause, wenn Sie diesen Unfall beichten. Werden Sie geschlagen?“ Danach bezweifelte die Staatsanwältin sogar, ob die Zeugin nach ihren Aussagen überhaupt gehalten habe. Denn sie hatte zuvor bei der Frage ihres Haltens nach der möglichen, von ihr vermuteten Berührung der beiden Pkws extrem unterschiedliche Entfernungen zwischen vier und 20 Metern angegeben.

Wöhlermann informierte zudem, dass laut hinzugezogenem Sachverständigen die Kratzer am Audi der Angeklagten Schäden gewesen seien, die vorher entstanden waren. Der Richter indes ergänzte, dass bei einer wie von der Zeugin angegebenen Berührung der Fahrzeuge am Pkw der Angeklagten niemals nur zwei solche Kratzer entstanden wären. Außerdem stellte der Jurist erhebliche Abweichungen der Aussagen der Zeugin zwischen denen bei der Polizei und vor Gericht fest.

Anwalt Wöhlermann hatte sich zudem bei der Polizei erkundigt, ob die mutmaßlich Geschädigte bei ihrer Anzeige tatsächlich stimmliche Probleme hatte, was die Ordnungshüterin, die die Anzeige entgegennahm, verneinte.

In ihrem Plädoyer nach der Beweisaufnahme erklärte die Staatsanwältin, dass sich der Tatvorwurf nicht bestätigt habe. Zumal auch bei Vergleichen die Schäden höhenmäßig nicht für eine Kollision des Audis der Angeklagten mit dem Opel Astra der Zeugin zusammenpassen. Sie plädiere für Freispruch. Anwalt Wöhlermann schloss sich an mit dem Freispruchvorschlag für seine Mandantin und fügte an: „Es passt nichts zusammen bei den Aussagen der Zeugin.“

Der Richter sprach die Angeklagte frei vom Vorwurf der unerlaubten Entfernung vom Unfallort. „In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, dieser Leitsatz aus dem Lateinischen gilt auch für die Strafprozessordnung. Es gibt tatsächlich Zweifel im Nachfolgeverhalten der mutmaßlich Geschädigten nach der möglichen Berührung. Aber die Angeklagte war nicht verpflichtet, noch länger zu warten, als sie es tat.“ Aus den Gesichtern der freigesprochenen Angeklagten und ihres Mannes, der die Hauptverhandlung auf einem Zuhörerplatz verfolgte, sprach die sichtbare Erleichterung.