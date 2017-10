Am Ende doch noch recht deutlich

Beide Mannschaften rangieren derzeit auf den vorletzten beziehungsweise letzten Platz der Liga und müssen unbedingt punkten, um wichtige Zähler für den Klassenerhalt zu sammeln.

Desweiteren fand diese Begegnung in der Vergangenheit immer unter besonderen Bedingungen statt, da diese Partie als so genanntes „Risikospiel“ eingestuft wird und nur mit Hilfe von einem massiven Polizeiaufgebot überhaupt ausgetragen werden kann. Bereits unter der Woche fanden sich Vertreter von Polizei und dem Sächsischen Fußballverband zusammen, um zu beraten, ob die Partie überhaupt angepfiffen werden kann, da es im Vorfeld aus dem linken und rechten Lager gegenseitige Provokationen gab. Von Beginn an spielte der Gast aus Leipzig gut auf und dominierte das Spielgeschehen. Doch in der 14. Minute ahndete der Unparteiische ein Foulspiel im Schildauer 16-Meter-Raum und zeigte auf den Strafstoßpunkt. Seufert behielt die Nerven und verwandelte sicher.

Im weiteren Verlauf waren die Akteure vom TSV 1862 immer einen Schritt zu spät, trotzdem gelang es ihnen, den knappen Rückstand in die Halbzeitpause zu retten. Zwar verzeichnete die Elf von Trainer Felix Kulka in der ersten Spielhälfte einige gute Einschussmöglichkeiten, doch TSV Schlussmann Marcus Müther konnte sich in dieser Zeit mit tollen Paraden auszeichnen und hielt seine Mannschaft im Spiel. Nach dem Seitenwechsel waren die Leipziger weiter spielbestimmend. Die Platzherren waren nur mit sehr wenigen Entlastungsangriffen gefährlich, nur leider ohne zählbaren Erfolg. In der 71. und. 76. Spielminute sorgte Roter Stern Spieler Maximilian Grigo mit seinem Doppelpack für die Entscheidung und begrub die letzen Hoffnungen der TSV 1962 Schildau-Anhänger nun endgültig. Fünf Minuten vor Spielende erzielte Max Herzog den letzten Treffer der Begegnung und machte somit den 0:4-Endstand perfekt. Mit dieser Niederlage rutscht Schildau nun auf den letzten Platz der Tabelle ab und übernimmt somit die Rote Laterne.

Schildau: Müther, Geissler, St. Schubert, D. Schubert, Stark, Reiche, Elbe, Otto, Rother, Weißbart (46. Kanitz), Gesse; TF: 0:1 Seufert (14./FEM), 0:2 Grigo (71.), 0:3 Grigo (76.), 0:4 Herzog (85.); SR: Gärtner; ZS: 472