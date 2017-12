Am Ende hatte die DSV-Sechs keine Kraft mehr

Volleyball. (Bezirksliga/Männer) SV Hohenprießnitz – Dommitzscher SV 3:2.

Die Hausherren legten einen fullminanten Start hin. Die Elbestädter hingegen hatten Probleme, sich auf die schnellen Pässe des Gegners einzustellen und konnten aufgrund interner Abstimmungsprobleme den Gegner nur selten beeindrucken. Das Resultat war eine mehr als magere Punkteausbeute in den ersten beiden Sätzen.

DSV-Coach Jäkel war gezwungen zu reagieren und wechselte sich nach zwei Monaten Verletzungspause selbst ein, um als Zuspieler die Regie auf dem Feld zu übernehmen. Dieser Schachzug sollte sich als goldrichtig erweisen. Die Dommitzscher erwachten aus dem kollektiven Winterschlaf. Endlich griffen die eingeübten Mechanismen bei den Grün-Weißen. Der Block war dicht, die Pässe auf die hohe Vier wurden im gegnerischen Feld versenkt und der berühmt berüchtigte Pipe von Position 6 schlug präzise wie ein Uhrwerk auf. Satz 3 und 4 glich einem Feuerwerk, das an alte glorreiche Zeiten erinnerte.



Nach vier punktelosen Spielen wurde der langersehnte erste Meisterschaftspunkt eingefahren. Nun sollte die Kür folgen und ein Sieg eingespielt werden. Jedoch hatten die Hornets, wie die Hohenprießnitzer sich selbst nennen, etwas dagegen, sodass sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe entwickelte. Zum Ende hin schwanden bei den Dommitzschern die Kräfte. Hohenprießnitz belohnte sich für seine sehenswerte Leistung und zog in der Tabelle an den Nordsachsen vorbei. Die Weihnachtspause tut jetzt gut, um Wunden zu lecken. Die Langzeitverletzten sind aber zur Rückrunde weiterhin nicht einsatzfähig, sodass die Dommitzscher enger zusammen rücken müssen.

Satzfolge: 25:17, 25:14, 19:25, 23:25, 15:10

Dommitzsch: S. Zirm, Ch. Schulze, S. Simon, T. Schmidt, F. Simon, Josef Füssel, R. Jäkel, M. Kralisch