MOCKREHNA Mehr Angebote für Mockrehnas Jugend - Thomas Wejda im TZ-Interview Mockrehna. Die Zukunft der Jugend liegt dem Mockrehnaer Gemeinderat Thomas Wejda am Herzen. Zuletzt hatte dieser eine Grundsatzdiskussion angeregt, wonach mehr für den Nachwuchs geboten werden müsse. mehr…

TORGAU Anmeldefrist für Vereine läuft ab Torgau. Förderungen für den Tag der Sachsen nur noch bis 1. März mehr…

TORGAU Große Eröffnungsparty nach Umbau Torgau. Am 5. und am 6. April steigt im PEP in Torgau eine große Eröffnungsparty. mehr…

TORGAU Erster Verkehrsstammtisch terminiert Torgau. Die Rad AG Torgau und der Sozialverband VdK Torgau laden für den

22. März um 17 Uhr zum ersten Verkehrsstammtisch in das Torgauer Rathaus ein. mehr…

TORGAU Zwischenlösung "befriedigt uns nicht" Beckwitz. Die Volksbank Leipzig will als Übergangslösung wieder Überweisungsbriefkästen in Großtreben und Beckwitz aufhängen. Herbert Sachse ist Ortsvorsteher in letzterem Dorf. Was er von dieser Idee hält, sagte er gestern gegenüber der Torgauer Zeitung. mehr…

TORGAU Strafanzeige gegen Ex-DRK-Chef Torgau/Leipzig. Wilfried Falk muss sich wegen Betrugs und Untreue verantworten mehr…

NORDSACHSEN Die TZ-Freizeitseite vom 23. Februar als Download Auf der Freizeitseite lesen Sie: – Bei diesen eisigen Temperaturen ist ein Ausflug ins Aquavita mit jeder Menge Wasserspaß genau das Richtige.

– TZ gibt einen Jahresausblick auf die kommenden Sonderausstellungen im Oschatzer Stadt- und Waagenmuseum. WE-Tipps: Live Reportage über Kuba in Belgern, Multivisionsshow über Norwegen und Schweden in Beilrode, Fasching in Taura, Tanzveranstaltung mit Roland Kaiser Double in Belgern, Torgau Tanzt 2.0 im Kreisi und Puppentheater mit Pittiplatsch und seinen Freunden u.s.w. mehr…

NORDSACHSEN "Presse-Freiheit" karikiert Mügeln. „Der Karikaturist ist ein Künstler, der seine Begegnungen mit den Menschen und seine Erfahrungen aus den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Erlebnissen in komisch überzeichneten Bildern darstellt. Man nennt dieses Genre auch die bildliche Form der Satire. mehr…

Der Schluck aus der Pulle zum Kick mit der Pille Fußball. Der Nordsächsische Fußballverband denkt über ein Alkoholverbot bei Jugend-Turnieren nach, sieht das aber nicht als Allheilmittel. Die TZ erkundigte sich bei den Vereinen aus der Region. mehr…

Fünf Starter, fünf Medaillengewinner Bogensport. Torgauer Bogenschützen waren bei den Landesmeisterschaften und einem Turnier in Mühlhausen erfolgreich. Alle fünf Starter kehrten mit Medaillen nach Torgau zurück. mehr…

Torgauer Stadtzeitung Modernes Lernen an Torgaus Schulen Torgau. Modernes Lernen 2.0: Torgaus Grundschule an der Promenade wurde kürzlich mit sechs neuen interaktiven Tafeln ausgestattet. mehr…

