Am Neujahrstag Richtung Reudnitz gewandert

Auch in diesem Jahr begab man sich am Neujahrstag in Lausa wieder auf Wanderschaft. Der Sport- und Heimatverein lud zur traditionellen Neujahrswanderung ein, bei welcher der Jäger Mario Sperling und Revierförster Dirk Menzer die Gäste durch die Umgebung Lausas führten. Diesmal führte die rund sechs Kilometer lange Strecke in Richtung Reudnitz, an einigen Teichen vorbei. Zahlreiche Wanderlustige aus Lausa und der Umgebung nutzten die Chance, sich nach den Feiertagen wieder etwas zu bewegen und an die frische Luft zu kommen.