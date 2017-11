Am Samstag dem klingenden Finale im Museum lauschen

Torgau. Am Sonntag, 5. November geht die Schau zu Ende. Bereits am morgigen Samstag gibt es zum Abschluss ein wohlfeiles Konzert, auf das an dieser Stelle besonders hingewiesen werden darf. Denn wer könnte wohl eine Hausmusik, wie sie in der Renaissancezeit zelebriert wurde, besser aufführen, als die Wittenberger Hofkapelle! Obwohl das Ensemble beim derzeit in Wittenberg stattfindenden Renaissancemusikfestival gut zu tun hat, kommt es trotzdem nach Torgau, um die Ausstellungsbesucher ab 15 Uhr zu erfreuen.



„Die Musiker spielen auf Instrumenten, wie sie einst Martin Agricola in dem in Wittenberg herausgebrachten Drucken beschrieben hat“, weiß Torgaus Museumsleiterin Cornelia König. Unter anderem werden Gamben, Lauten, Gemshörner, Harfe und Hümmelchen zu hören - und zu sehen sein. Darüber hinaus gibt es kurzweilige Erläuterungen zu den Instrumenten, die in einer Schauvitrine zu bestaunen sind. „Zwischen den Musikstücken werden Bibeltexte und Lutherzitate vorgetragen. Das ist ein würdiger und unterhaltsamer Abschluss unserer Sonderausstellung“, bekräftigt Cornelia König.



Sie und ihre Team haben seit der Ausstellungseröffnung am 4. August mehr als 800 Besucher begrüßen können. Große Wertschätzung erfuhr dabei die sichtbar und hörbar gemachte Verbindung von gesungenem, gesprochenem und geschriebenem Wort. Dazu wurden (und sind noch bis zum Abschluss) verschiedene Bibeln ausgestellt, die älteste aus dem 16. Jahrhundert. Mehrere Ausgaben laden zum Blättern und Lesen ein. Kolorierte Holzschnitte, Grafiken, Lutherporträts, Luther- Souvenirs und natürlich hörbare Musik ergänzen die Ausstellung.



Ein Großteil der Exponate ist ein Ausschnitt aus der umfangreichen Sammlung von Peter Zimmermann aus Hamburg, die er seit 2008 dem Torgauer Museum als Schenkung überlässt (TZ berichtete). Dass sich eines der Dokumente nicht - wie anfangs vermutet - als originale Handschrift Martin Luthers aus dem Jahr 1543 erwies, hat das Interesse an der Sonderschau nicht geschmälert: „Es handelt sich um eine Nachbildung des Originals, die im 19. Jahrhundert, genau genommen 1817 anlässlich des 300-jährigen Reformationsjubiläums, gedruckt wurde. Das hat ein nochmaliges Gutachten eines Experten ergeben“, erläutert Kathrin Niese, Museologin im Haus in der Wintergrüne.