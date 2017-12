Am Samstag startet der große Budenzauber

An diesem Wochenende startet der Nordsächsische Fußballverband (NFV) seine Hallen-Kreismeisterschaft 2017/18 im Nachwuchs. 18 Vorrundenturniere und sieben Endrunden werden durch den NFV Jugendausschuss vorbereitet und terminlich geplant. Die Ausrichtung der Hallenmeisterschaften haben der Radefelder SV, FC Eilenburg, SC Hartenfels Torgau, ATSV FA Wurzen und SV Merkwitz übernommen.

In allen Altersklassen von A-Junioren bis G-Junioren gehen 139 Mannschaften an den Start und kämpfen um den jeweiligen Hallen-Kreismeister-Titel. 61 Teams bestreiten an diesem Wochenende ihre Vorrunden, welche in Radefeld, Torgau und Oschatz ausgespielt werden.

Spielregeln:

• Die Turniere werden für alle Altersklassen nach dem gültigen FIFA-Regelwerk (Futsal) in Verbindung mit den Regelvereinfachungen des SFV, der Spielordnung des SFV und den Richtlinien des NFV ausgespielt.

• Der Hallenkreismeister wird in folgenden Turnieren ausgespielt:

• A-Junioren Endrunde mit allen gemeldeten Mannschaften (6 Teams)

• B-Junioren 2 Vorrunden und 1 Endrunde mit den jeweils besten drei Mannschaften der Vorrundenturniere (12 Teams)

• C-Junioren 2 Vorrunden und 1 Endrunde mit den jeweils besten drei Mannschaften der Vorrundenturniere (13 Teams)

• D-Junioren 3 Vorrunden und 1 Endrunde mit den jeweils besten zwei Mannschaften der Vorrundenturniere (20 Teams)

• E-/F-Junioren 4 Vorrunden und 1 Endrunde mit den jeweils besten zwei Mannschaften der Vorrundenturniere (36 bzw. 31 Teams)

• G-Junioren 3 Vorrunden und 1 Endrunde mit den jeweils besten zwei Mannschaften der Vorrundenturniere (21 Teams)

9./10. DEZEMBER

C-Junioren Vorrunde 1 – So., 15–18.30 Uhr in Radefeld – Teilnehmer: SV Concordia Schenkenberg, SpG FA Doberschütz-Mockrehna/Eilenburg II, ESV Delitzsch, SV 90 Lissa, SpG Jesewitz/Naundorf und SpG Laußig/Pressel

C-Junioren Vorrunde 2 – So., 14–18.30 Uhr, in Torgau/Sporthalle am Wasserturm – Teilnehmer: FSV Beilrode 09, SpG Luppa/Dahlen/Wermsdorf, JFV Union Torgau II, SpG Dommitzsch/Schildau/Süptitz, SV Merkwitz, SV Strelln/Schöna und SV Roland Belgern

D-Junioren Vorrunde 3 So., 14–18.30 Uhr, in Oschatz/Rosentalsporthalle – Teilnehmer: SpG Elbaue Torgau/Belgern, FSV Wacker Dahlen, SpG Wermsdorf/Luppa, SV Mügeln-Ablaß 09, SV Merkwitz, SV Mügeln-Ablaß 09 II und SV Strelln/Schöna

F-Junioren Vorrunde 3 So., 9–13 Uhr, in Torgau/Sporthalle am Wasserturm – Teilnehmer: FSV Beilrode 09, TSV 1862 Schildau, SC Hartenfels Torgau 04, FC Elbaue Torgau, SC Hartenfels Torgau 04 II, Dommitzscher SV und FSV Beilrode 09 II

G-Junioren Vorrunde 3 Sa., 9–13 Uhr, in Oschatz/Rosentalsporthalle – Teilnehmer: SC Hartenfels Torgau, SpG Dahlen/Falkenhain, SpG Elbaue Torgau/Belgern, FSV Wacker Dahlen, SV Mügeln-Ablaß 09, FSV Beilrode 09, SV Merkwitz und SV FA Doberschütz-Mockrehna