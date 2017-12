Am Schlafittchen gepackt

Schildau. Wegen eines Flächenankaufs im Seebad Schildau packte Ex-Bürgermeister Martin Böttger den Freistaat nun verbal am Schlafittchen.

Nach dem angekündigten Rückzug der Pächterin der Gaststätte des Schildauer Seebads stand das Freizeitareal auch während der vergangenen Ratssitzung im Fokus der Öffentlichkeit: Fast alle Herren und Damen Stadträte (nur zwei Enthaltungen gab es) votierten für den Erwerb einer 3270 Quadratmeter großen Grundstücksfläche. Kaufpreis: 12 400 Euro. Was einem eher emotionslosem Verwaltungsakt zu ähneln schien, hatte es allerdings mächtig in sich: Immerhin ging es um ein Stückchen Land, auf das die Schildauer vor Jahren bereits nichts Geringeres als ihr Bad gesetzt haben – und dies mit Billigung der Landesregierung, die zumal den Fördermittelhahn weit aufdrehte.

Problem: Schon damals war bekannt, dass das Stückchen Wiese nicht der Stadt gehört, von dieser nur genutzt wurde. Und trotzdem wurde der Bau errichtet, mit Zustimmung sämtlicher Behörden. Der Flächenankauf durch die Kommune sollte unter jenen Mißstand nun einen Schlussstrich ziehen, führte jedoch zu „politischen Dimensionen“, von denen Belgern-Schildaus Bürgermeistern Eike Petzold nicht zu träumen wagte.

Das weitere Reden überließ sie jedoch FWG- Stadtrat Martin Böttger, dem ehemaligen Bürgermeister Schildaus, der sich mit der Sache bestens auskennt. Und Böttger packte den Freistaat sofort verbal am Schlafittchen. „Ich fühle mich von Dresden regelrecht verarscht. Jawoll, verarscht!“ Seit je her werde die Fläche von der Stadt bewirtschaftet und gepflegt. Noch vor Monaten habe das Kaufangebot bei 10 000 Euro gelegen. „Der Freistaat hat den Verkauf seit Jahren verzögert und den Preis nach oben getrieben“, sparte Böttger nicht mit Kritik. Auch SPD-Mann Ingo Henjes schüttelte den Kopf: „Für mich ist das einfach nur dummfrech, was da abgelaufen ist.“

Bürgermeisterin Petzold erzählte dann noch einmal von Gesprächen, die sie unter anderem in Dresden wegen dieser Sache geführt habe. „Der Freistaat pocht darauf, dass er seine Flächen nicht zum Nulltarif abgeben könne“, fasste sie die Runden zusammen. Zwar habe im Jahre 2012 ein Angebot vorgelegen, die Fläche für jährlich 3000 Euro zu pachten, doch sei ein solcher Nutzungsvertrag nie zustande gekommen.

Dass die ehemalige BVVG-Fläche nach der Wende überhaupt dem Freistaat und nicht der Stadt zugeordnet wurde, habe an dem Umstand gelegen, dass sich hier einmal ein Teich befand. Jene „Wasserfläche“, auch wenn sie schon längst nicht mehr vorhanden war, gab letztlich dafür den Ausschlag.