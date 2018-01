Am Wochenende Gegacker und Geschnatter

Gräfendorf/Torgau. An größter Rassegeflügelschau im Dreiländereck sind Nordsachsens Züchter gut beteiligt

Gräfendorf/Torgau. Bernd Schubert aus Großwig, Gerald Werner aus Langen-

reichenbach und David Kührig aus Audenhain sind nur drei von zahlreichen Züchtern aus Nordsachsen, die heute ihr rassiges Federvieh nach Gräfendorf bei Herzberg bringen. Am ersten Januarwochenende präsentiert der dortige Verein die nunmehr 39. Dreiländereckschau in der Markthalle des Geflügelhofes Schulte.

„Wir erwarten 800 Tiere von 71 Züchtern aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen- Anhalt, das ist für uns mittlerweile die Grenze des Machbaren“, lässt Vereinsvorsitzender Reinhard Arandt wissen.

Im Vorjahr musste die Schau aufgrund von Seuchenschutzmaßnahmen kurzfristig abgesagt werden. Das war ein harter Schlag nicht nur für die Veranstalter. Ermöglicht doch diese renommierte Schau im Dreiländereck seit nunmehr fast vier Jahrzehnten zahlreiche Begegnungen zwischen Zuchtfreunden aus Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt. „2018 sehen wir uns alle wieder. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher“, bekräftigt Arandt. Im Ausstellungsbestand finden sich auch rassige Tiere, die für den Verkauf bestimmt sind.

Für den morgigen Freitag sind zehn unabhängige Zuchtrichter bestellt, die das Federvieh nach allen Regeln der Kunst bewerten. Die Gräfendorfer sind dafür bekannt, dass sie für die Sieger eine umfangreiche Palette von Pokalen und Preisen zur Verfügung stellen, darunter auch die begehrten „Gräfendorfer Bänder“. Herzlich willkommen sind Besucher ganz in Familie. Geöffnet ist die Schau am 6. Januar von 9 bis 18 Uhr und am 7. Januar von 9 bis 16.30 Uhr. Vor Ort sorgen die Frauen des Vereins für Speis‘ und Trank.