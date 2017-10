Amt impft gegen Grippe

Die Temperaturen fallen und somit steigt das Risiko für Husten, Schnupfen und Heiserkeit. Während eine normale Erkältung, der sogenannte grippale Infekt, meist harmlos verläuft, ist bei einer echten Grippe, auch als Influenza bezeichnet, Vorsicht geboten.

In einer Pressemitteilung warnt auch das Landratsamt Nordsachsen vor der leicht ansteckenden Krankheit: Die Influenza tritt meist akut mit Symptomen wie hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten sowie einem starken Krankheitsgefühl auf. Bei schweren Verläufen besteht auch die Gefahr, an einer Lungen- oder Herzmuskelentzündung zu erkranken. Schutz kann eine Impfung bieten, die jedes Jahr aufgefrischt werden muss.

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Nordsachsen bietet sowohl in Torgau als auch in Delitzsch Grippeschutzimpfungen an. Allerdings sollte sich jeder im Voraus per Telefon oder per E-Mail ankündigen. Die Kosten der Impfung werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Somit ist die Impfung für jeden gesetzlich krankenversicherten Bürger kostenlos.

Die jährliche Grippeschutzimpfung wird auch von der Sächsischen Impfkommission empfohlen. Am besten eignet sich ein Termin im Herbst, vor Beginn der Grippesaison Ende November. Jedoch ist die Impfung notfalls auch noch zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll, da innerhalb von zwei bis drei Wochen ein Impfschutz aufgebaut werden kann, der während der gesamten Grippesaison wirksam ist.

Die Grippeschutzimpfung ist für jedes Kind ab dem vollendeten 6. Lebensmonat, für jeden Jugendlichen und Erwachsenen als Standardimpfung ratsam - besonders für Menschen, die aufgrund einer chronischen Erkrankung oder einer Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf aufweisen. Nur wer an einer fieberhaften Erkrankung oder akuten Infektion leidet, sollte sich nicht impfen lassen.

Der Impfstoff ist gut verträglich. Gelegentlich können zwar als Reaktion auch Symptome wie Rötungen, Frösteln oder Übelkeit auftreten. Jedoch verschwinden diese nach wenigen Tagen.

Gesundheitsamt Torgau: Ansprechpartnerin Frau Viereckl – 03421/ 758 6303,

anja.viereckl@eingriffe

Gesundheitsamt Delitzsch: Ansprechpartnerin Frau Hrsto – 034202/ 988 6344, sibylle.hrsto@lra-nordsachsen.de