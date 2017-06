Amtlich: "Svenis" letztes großes Turnier in Belgern

Traditionsgemäß startet alles am Samstag mit den D- und E-Junioren. Wenn gegen 10 Uhr die Eröffnungsworte gesprochen sind, werden die Trillerpfeifen der Schiedsrichter auf sechs Spielfeldern das bunte Treiben eröffnen, welches gegen 16 Uhr seine Sieger gefunden haben sollte. Am Sonntagmorgen schließen dann die Kleinsten der F-Junioren den Cup ab.

Das Starterfeld für den Samstag ist dabei proppenvoll. Kein freier Startplatz steht mehr zur Verfügung, schon im April waren die Teilnehmer beisammen. „Der Schritt eine Woche nach vorn, hat sich gelohnt.“ freuen sich die Belgeraner Organisatoren, die bewusst die Überschneidung mit dem letzten Spieltag ihres Herrenteams eingegangen sind. Bei den F-Junioren wäre sogar noch Luft, um Kurzentschlossenen eine Teilnahme zu ermöglichen. Die zusätzlichen Turnierpläne hat man in Belgern auf jeden Fall auf Lager.

Und damit wäre man bei der wehmütigen Seite des Roland-Cup’s. Mit der 30. Aufgabe endet die mittlerweile 15 Jahre andauernde Amtszeit von Sven Zschiesche, als Organisator der Belgeraner Turniere. Schon im Winter war er bei den Hallenturnieren letztmalig der Mann im Hintergrund. Nun nimmt er seinen Laptop auch für die Sommerturniere ein letztes Mal in Betrieb. Sven Zschiesche (40) lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie (2 Söhne) in Taucha.

Besonders freut er sich dabei über die Teilnahme der E-Junioren vom Berliner FC Dynamo und dem SV Strehla. „Beide spielten 2003 ein großartiges Finale. Strehla gewann damals ganz knapp und hatte den besten Spieler des Turnieres in ihren Reihen. Der war damals einen Kopf kleiner als der Rest, heute ist Maximilian Arnold eine feste Größe in der Bundesliga.“, erinnert er sich an seine Anfänge als Turnierleiter. Gern hätte er zum Jubiläum auch noch einige namhafte Teams verpflichtet, „doch die haben schon in den vergangenen Jahren immer seltener ihre Zusage für das „kleine“ Belgern gegeben.“

Und so ergibt sich für die Belgeraner ein bunt gemischtes Vereins-Potpourri, in dem Namen wie Möringen oder Lugau eher unbekannter Art sind und wohl schwieriger zu verorten sind. Doch mit den F-Junioren aus der Altmark und den E-Junioren aus dem Erzgebirge werden werden erneut Mannschaften ihre Premiere im Döhner feiern und mit Sicherheit viele Erlebnisse rund um den Roland mit nach Hause nehmen können.

Die Teilnehmerfelder setzen sich folgendermaßen zusammen:

D-Junioren (17.6./10 Uhr): FSV Oschatz, SG Weixdorf, Steglitzer FC Stern 1900, FV Erkner 1920, 1. FC Wacker Lankwitz, Lichtenrader BC 25, SC Hartenfels Torgau 04, FC Bad Liebenwerda, Berliner FC Dynamo, TSG Calbe, SV Rotation Halle, Hainsdorfer SV, VfK Blau-Weiß Leipzig, SV Strehla, TSV 1862 Schildau, SpG Belgern/Elbaue

E-Junioren (17.6./10 Uhr): Berliner FC Dynamo, SV Strehla, SV Lok Engelsdorf, FC Borntal Erfurt, Hertha 03 Zehlendorf, SG Bühlau 2009 I & II, SV Strehla, SpVgg Blau-Weiß Chemnitz 02, Leipziger SV 1901, SG MoGoNo Leipzig, FC Sängerstadt Finsterwalde, FV Dresden 06 Laubegast, SC Hartenfels Torgau 04, SSC Teutonia Berlin, SpG Belgern/Elbaue

F-Junioren (18.6./10 Uhr): Grünhainichener BC, SC Hartenfels Torgau 04 II, Grün-Weiß Neukölln, TSV Berlin-Rudow, SV Strehla, Dommitzscher SV Grün-Weiß, ESV Lok Falkenberg, Möringer SV, Storkower SC, SpG Belgern/Elbaue

